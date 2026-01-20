Новый центристский блок признал законы по безопасности конституционными и допустил ограниченный перезапуск АЭС — базовая политика

Токио, 19 января (Jiji Press) — Новая политическая партия «Центристский реформаторский альянс», созданная Конституционно-демократическая партия Японии и Комэйто, 19 января представила базовую политическую программу, которая станет основой предвыборных обещаний на предстоящих выборах в Палату представителей — ключевую нижнюю палату парламента Японии.

В документе прямо указано, что осуществление Японией права на самооборону в так называемой «ситуации, угрожающей самому существованию государства», предусмотренной законодательством о безопасности, является конституционным. Кроме того, партия допустила ограниченный перезапуск атомных электростанций при условии подтверждения их безопасности. Тем самым новый центристский блок обозначил реалистичный курс в сферах безопасности и энергетики, стремясь продемонстрировать свою способность не только критиковать действующую власть, но и брать на себя ответственность за управление государством.

Ранее Конституционно-демократическая партия настаивала на отмене положений законодательства о безопасности, которые она считала неконституционными. Однако ради приоритета создания новой партии совместно с Комэйто, ранее входившей в правящую коалицию с Либерально-демократической партией, КДП пошла на существенный пересмотр своей прежней позиции.

В энергетической сфере базовая программа провозглашает курс на общество, которое в перспективе не будет зависеть от атомной энергетики. При этом формулировка «ноль АЭС», ранее закреплённая в партийной платформе КДП, в новом документе была исключена.

Базовая политика альянса строится на пяти ключевых направлениях:

  1. переход к устойчивому экономическому росту;

  2. формирование новой модели социальной защиты;

  3. реализация инклюзивного общества;

  4. реалистичная внешняя и оборонная политика, а также углубление дискуссий о пересмотре Конституции;

  5. последовательные политические реформы и реформирование избирательной системы.

В качестве меры против роста цен партия предложила установить нулевую ставку потребительского налога на продукты питания на постоянной основе. Финансовые источники предполагается обеспечить за счёт создания государственного фонда и использования существующих резервных фондов. В программу также включено скорейшее внедрение налогового кредита с выплатами.

Среди других инициатив — усиление регулирования получения корпоративных и организационных пожертвований, продвижение системы раздельных фамилий супругов по выбору, а также углубление ответственных дискуссий о пересмотре Конституции, включая правовой статус Сил самообороны.

Одновременно была опубликована партийная платформа, определяющая общий курс нового объединения. В её основе лежит принцип «гуманизма, максимально уважающего жизнь, повседневную жизнь и само существование человека». В документе подчёркивается отказ от политики конфронтации и раскола в пользу последовательного продвижения политики, ориентированной на повседневные интересы граждан.

19 января в здании парламента состоялась пресс-конференция генеральных секретарей партий. От Конституционно-демократической партии выступил Адзуми Дзюн, от Комэйто — Нисида Макото.
Адзуми подчеркнул, что на предстоящих выборах партия намерена «чётко показать различия между своим видением общества и тем курсом, к которому стремится премьер-министр Такаити Санаэ». В свою очередь, Нисида заявил, что хочет «сделать этот шаг первым этапом в формировании прочного центристского ядра».

新党「中道改革連合」の綱領を発表する立憲民主党の安住淳幹事長（左）と公明党の西田実仁幹事長＝１９日午前、国会内

新党「中道改革連合」の基本政策について、記者会見する立憲民主党の本庄知史政調会長（左）と公明党の岡本三成政調会長＝１９日午後、国会内

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

