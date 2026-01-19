Новая партия оппозиции «Центристский реформаторский альянс» — курс на нулевой НДС на продукты, «реалистичную безопасность» и политические реформы
Токио, 16 января (Jiji Press) — Лидеры Конституционно-демократической партии Японии Нода Ёсихико и партии Комэйто Сайто Тэцуо 16 января на пресс-конференции в здании парламента объявили, что новое политическое объединение будет называться «Центристский реформаторский альянс». В тот же день они подали министру по административным делам уведомление о создании партии.
Новая партия намерена в кратчайшие сроки согласовать базовые политические позиции и включить в них обнуление ставки налога на потребление на продукты питания. Этот пункт планируется отразить и в предвыборной программе на выборах в Палату представителей, официальный старт кампании по которым, как ожидается, состоится 27 января.
Партия формируется из депутатов нижней палаты парламента от обеих политических сил. В случае участия всех 148 депутатов от Конституционно-демократической партии и 24 депутатов от Комэйто новое объединение будет располагать 172 мандатами в Палате представителей. Лидеры подчёркивают, что создают «центристскую» силу в противовес консервативному курсу правительства премьер-министра Такаити Санаэ и рассчитывают на серьёзный прорыв на предстоящих выборах.
Также стал известен проект партийного устава. В качестве его основных принципов обозначены:
(1) переход к политике устойчивого экономического роста;
(2) формирование новой модели системы социальной защиты;
(3) реализация инклюзивного общества;
(4) реалистичная внешняя и оборонная политика, а также углубление дискуссии о пересмотре Конституции;
(5) последовательные политические реформы и реформа избирательной системы.
Комментируя название партии, Нода Ёсихико пояснил, что оно отражает «базовую установку — не склоняться ни вправо, ни влево и находить решения через взвешенное обсуждение». Сайто Тэцуо, в свою очередь, заявил, что «сохранение экономической стабильности и мира в Японии и есть суть центристского подхода». Официальным сокращённым названием партии станет «Центр».
Устав и базовая программа будут опубликованы 19 января. Говоря о ключевых мерах, Нода Ёсихико отметил: «Мы хотим включить снижение налога на потребление. Это, безусловно, станет одним из стержней политики», добавив, что партия будет выдвигать инициативы «с позиции приоритета интересов граждан».
В базовую программу также планируется включить ужесточение регулирования в отношении получателей политических пожертвований. Тем самым партия намерена подчеркнуть различия с правящей Либерально-демократической партией, которая выступает против ограничения круга получателей только партийными штабами и региональными организациями. В то же время вопросы, по которым между двумя партиями-учредителями сохраняются расхождения, включая законодательство в сфере безопасности и атомную энергетику, остаются предметом дальнейших обсуждений.
Оба лидера выразили намерение расширять лагерь «центристских реформ», призывая к объединению и другие политические силы. Сайто Тэцуо отметил, что предстоящие выборы могут стать «первым значимым шагом к формированию сплочённой центристской силы». Нода Ёсихико же заявил, что «в решающий момент круг обращений будет расширен», подчеркнув, что кампания станет «борьбой, которая откроет путь к перестройке политической системы».
