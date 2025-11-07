Такаити пообещала строгие меры в случае повторения скандала с «теневыми фондами»
Токио, 6 ноября (Jiji Press) — Палата советников утром 6 ноября провела пленарное заседание второго дня с вопросами представителей партий по программному заявлению премьер-министра Такаити Санаэ, озвученному 24 октября. Комментируя скандал с «теневыми фондами» фракций Либерально-демократической партии, премьер-министр заявила: «В случае возникновения аналогичной проблемы буду действовать жёстче, чем прежде», подчеркнув намерение не допустить повторения подобных случаев. Так она ответила на вопрос главы фракции Демократической партии народа в Палате советников Фунаямы Ясуэ.
Фунаяма призвала повысить порог дохода для налогообложения подоходным налогом до 1,78 млн иен с учётом роста минимальной зарплаты. Премьер-министр ограничилась заявлением: «В ходе пересмотра налоговой системы до конца года конкретизируем меры по повышению в увязке с динамикой цен».
Генеральный секретарь партии Комэйто, бывшего коалиционного партнёра ЛДП, Нисида Макото потребовал объяснить, «не требуется ли принять какую-либо форму ответственности» в связи со скандалом с «теневыми фондами», но премьер-министр придерживалась традиционной формулировки: «Сделаю ЛДП партией, неукоснительно соблюдающей правила». Что касается инициатив по ужесточению регулирования, ограничивающего круг получателей пожертвований от компаний и организаций партийным руководством и префектуральными отделениями, премьер-министр вновь высказалась с осторожностью, отметив: «Это вопрос, связанный со свободой политической деятельности (предприятий и иных организаций)».
