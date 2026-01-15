Конституционно-демократическая партия Японии и Комэйто договорились о создании новой партии — встреча лидеров

Новости

Токио, 15 января (Jiji Press) — Лидеры основной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии и оппозиционной партии Комэйто договорились о создании новой центристской партии, которая будет состоять из депутатов Палаты представителей от двух партий, в преддверии следующих всеобщих выборов в нижнюю палату парламента.

Договорённость была достигнута на встрече, состоявшейся в тот же день, между лидером Конституционно-демократической партии Японии Нода Ёсихико и председателем Комэйто Сайто Тэцуо.

После переговоров Нода сказал журналистам: «Мы ещё не решили, как будет называться (новая партия)».

Сайто заявил: «Новая партия будет создана, при этом Комэйто и Конституционно-демократическая партия Японии продолжат существовать».

Конституционно-демократическая партия Японии и Комэйто сформируют единый пропорциональный список кандидатов на выборах в Палату представителей, включив в него кандидатов, которые присоединятся к новой партии.







