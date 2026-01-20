Последние панды в Японии отправятся в Китай 27 января — власти Токио

Новости

Токио, 20 января (Jiji Press) — Правительство Токийского столичного округа сообщило 19 января, что пара гигантских панд из зоопарк Уэно (район Тайто) — близнецы Сяосяо (самец) и ЛэйЛэй (самка) — отправится в Китай 27 января. В тот же вечер животных планируется перевезти самолётом из аэропорт Нарита.

Последним днём, когда посетители смогут увидеть панд, станет 25 января. После их возвращения в Китай в Японии не останется ни одной панды, содержащейся в неволе.

В декабре прошлого года правительство Токийского столичного округа объявило, что в соответствии с соглашением с китайской стороной близнецы будут возвращены в Китай в конце января этого года.

В настоящее время Сяосяо и ЛэйЛэй являются единственными гигантскими пандами, содержащимися в Японии. Они родились в 2021 году в зоопарке Уэно. Гигантские панды, находящиеся в Японии, передаются китайской стороной для целей разведения и исследований, при этом право собственности остаётся за Китаем, в том числе в отношении животных, родившихся в Японии.

После их отъезда Япония впервые с 1972 года — времени первого прибытия панд в страну — останется без этих животных.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

