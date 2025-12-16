[Видео] Двойняшки-панды зоопарка Уэно будут возвращены в Китай в январе следующего года

15 декабря было объявлено, что близнецы-гигантские панды Сяо Сяо (самец) и Лэй Лэй (самка) из зоопарка Уэно (район Тайто) будут возвращены в Китай в конце января 2026 года. Согласно соглашению с Китаем, крайний срок их возвращения был установлен на февраль того же года. В настоящее время эти две панды в Уэно – единственные в Японии, и это будет первый случай за полвека, когда панд в стране не останется совсем (предоставлено общественным благотворительным фондом Токийский зоологический парк) [Видеоцентр Jiji Press]

