У двух детёнышей гигантской панды в зоопарке Уэно прорезались зубы

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Токио, 21 сентября (Jiji Press). У двойни детёнышей гигантских панд, родившихся 23 июня в токийском зоопарке Уэно, начали расти зубы, сообщили из зоопарка.

По данным зоопарка Уэно, расположенного в районе Тайто в Токио, детёныш-самка через 90 дней после рождения весит 5,2 килограмма; на момент рождения она весила всего 146 граммов. Самец при рождении весил 124 грамма, сейчас – 5 килограммов.

В зоопарке сказали, что у обоих детёнышей появились клыки, а у самки и коренной зуб.

В августе зоопарк на своём веб-сайте призвал общественность предложить имена для детёнышей, и в течение двух недель получил около 190 000 предложений.

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