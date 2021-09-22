У двух детёнышей гигантской панды в зоопарке Уэно прорезались зубы
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Токио, 21 сентября (Jiji Press). У двойни детёнышей гигантских панд, родившихся 23 июня в токийском зоопарке Уэно, начали расти зубы, сообщили из зоопарка.
По данным зоопарка Уэно, расположенного в районе Тайто в Токио, детёныш-самка через 90 дней после рождения весит 5,2 килограмма; на момент рождения она весила всего 146 граммов. Самец при рождении весил 124 грамма, сейчас – 5 килограммов.
В зоопарке сказали, что у обоих детёнышей появились клыки, а у самки и коренной зуб.
В августе зоопарк на своём веб-сайте призвал общественность предложить имена для детёнышей, и в течение двух недель получил около 190 000 предложений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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