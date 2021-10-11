Детёнышей гигантской панды в зоопарке Уэно назвали Сяо Сяо и Лэй Лэй
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Токио, 8 октября (Jiji Press). Детенышей-близнецов гигантских панд, родившихся в токийском зоопарке Уэно в июне, назвали Сяо Сяо и Лэй Лэй, сообщила токийская администрация.
Зоопарк планирует показать публике детенышей, самца и самку, примерно в январе следующего года.
Власти столицы заявили, что имя Сяо Сяо, данное детенышу мужского пола, означает «свет зари, освещающий небо».
Имя Лэй Лэй детёныша женского пола означает «бутон, который расцветёт прекрасным цветком, предвещая наступление светлого будущего», – говорится в сообщении.
На пресс-конференции губернатор Токио Коикэ Юрико положительно отозвалась об этих именах, сказав, в сочетании они означают зарю яркого рассвета светлого будущего.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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