[Видео] Зоопарк Уэно: посетители долго стоят в очереди, чтобы увидеть панд перед их возвращением в Китай
16 декабря, в первый день работы зоопарка после объявления о возвращении в Китай двух гигантских панд-близнецов Сяо Сяо и Лэй Лэй, множество людей хлынуло в зоопарк в надежде увидеть эту пару. Некоторые выразили сожаление о скором расставании, многие люди фотографировали очаровательных животных. [Видеоцентр Jiji Press]
