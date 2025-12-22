[Видео] Зоопарк Уэно: посетители долго стоят в очереди, чтобы увидеть панд перед их возвращением в Китай

Новости

16 декабря, в первый день работы зоопарка после объявления о возвращении в Китай двух гигантских панд-близнецов Сяо Сяо и Лэй Лэй, множество людей хлынуло в зоопарк в надежде увидеть эту пару. Некоторые выразили сожаление о скором расставании, многие люди фотографировали очаровательных животных. [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

