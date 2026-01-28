Экономическая политика в центре борьбы: сравнение обещаний партий по снижению бремени — потребительский налог, соцвзносы и источники финансирования【Выборы-2026】

Новости

Токио, 28 января (Jiji Press) — На выборах в Палату представителей, объявленных 27 января, ключевым пунктом предвыборной кампании стала экономическая политика, направленная на поддержку повседневной жизни граждан на фоне роста цен. В центре внимания — снижение потребительского налога и облегчение бремени социальных взносов, при этом активизировалась дискуссия об источниках финансирования таких мер.

Правящая Либерально-демократическая партия и её партнёр по коалиции Ниппон исин-но кай（Партия инноваций Японии）включили в свои программы временное обнуление ставки потребительского налога на продукты питания сроком на два года. Центристский реформаторский альянс, сформированный Конституционно-демократической партией Японии и Комэйто, предлагает сделать нулевую ставку постоянной. Демократическая партия для народа настаивает на сохранении единой ставки в 5% до тех пор, пока рост заработной платы не станет устойчивым.

В целом по вопросу потребительского налога основные партии сходятся на курсе его снижения или отмены. Рэйва синсэнгуми требует немедленной отмены налога, Сансэйто выступает за его поэтапную ликвидацию, а Коммунистическая партия Японии заявляет о намерении в перспективе полностью отменить налог, начав с понижения ставки до 5%.

Отдельным предметом споров стал вопрос источников финансирования налоговых послаблений. Премьер-министр Такаити Санаэ, возглавляющая Либерально-демократическую партию, пояснила, что средства предполагается обеспечить за счёт пересмотра субсидий и специальных налоговых льгот, а также за счёт неналоговых доходов. Центристский реформаторский альянс предлагает консолидировать государственные активы в единый фонд и направлять прибыль от его управления на покрытие расходов. Коммунистическая партия настаивает на усилении налогообложения крупных корпораций и состоятельных слоёв населения, тогда как Рэйва синсэнгуми допускает использование дефицитных государственных облигаций.

В части социальных взносов Демократическая партия для народа предлагает создать механизм возврата страховых взносов с целью снижения нагрузки на работающее поколение. Ниппон исин-но кай выступает за снижение страховых взносов для трудоспособных граждан и за повышение доли собственных расходов пожилых людей на медицинское обслуживание до 30% в принципе.

На фоне продолжающегося роста цен на жильё и аренду Центристский реформаторский альянс выдвинул инициативу субсидирования арендной платы для молодёжи и других групп населения. Демократическая партия для народа, в свою очередь, предлагает ввести налог на пустующее жильё, чтобы сдержать инвестиционные сделки с недвижимостью.

Либерально-демократическая партия делает акцент на лозунге «сильной экономики», продвигая стратегические инвестиции в сферы экономической безопасности, продовольствия и энергетики, а также концентрируя ресурсы на ростовых направлениях, включая искусственный интеллект и полупроводники.

Пока партии апеллируют к избирателям, обещая снижение нагрузки и экономический рост, финансовые рынки продолжают предупреждать о рисках для государственных финансов Японии. После того как премьер-министр Такаити выдвинула идею снижения потребительского налога, государственные облигации начали распродаваться, а доходность новых 10-летних облигаций временно выросла до 2,380% — максимального уровня примерно за 27 лет.

На фоне того, что и правящие, и оппозиционные силы выступают за налоговые послабления, на рынке усиливается мнение, что «при любом исходе выборов курс будет направлен на расширение бюджетных расходов» (экономист). В ходе избирательной кампании партиям предстоит не только убедить избирателей в своём видении будущего Японии, но и добиться доверия финансовых рынков.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме