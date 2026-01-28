Не только «правые» и «левые»: как меняется логика выбора

Точка зрения

Внезапный роспуск нижней палаты парламента премьер-министром Такаити Санаэ привёл к совершенно непредсказуемой политической ситуации. Особенным потрясением для политических кругов Нагататё стало создание новой партии «Центристский реформистский союз», которую сформировали партия Комэйто, на протяжении многих лет входившая в правящую коалицию с Либерально-демократической партией, и Конституционно-демократическая партия. Менее чем за неделю после того, как газета «Ёмиури» сообщила о намерении премьер-министра распустить парламент, произошли драматические изменения, которые войдут в историю японской политики.

Создание новой партии под флагом центризма вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Сторонники как Конституционно-демократической партии, так и Комэйто приветствуют новую партию, которая откажется от левого уклона и будет представлять широкие слои общества. Однако остаются серьёзные вопросы к самому политическому определению «центризма» и к названию партии, которое вряд ли найдёт отклик у молодого поколения.

Насколько вообще велик центристский электорат? Согласно опросу общественного мнения, проведённому в октябре прошлого года компаниями «Сэнкё Дотто Ком» и «JX Цусинся», когда избирателям предложили оценить свои идеологические взгляды по 10-балльной шкале от консервативных до либеральных, примерно 28% отнесли себя к консерваторам, 20% – к либералам, а 52% выбрали промежуточную позицию, не примыкая ни к одной из сторон.

При использовании традиционной шкалы «консерваторы или либералы» или «правые или левые» (в Японии почти совпадает с «консерваторы – либералы» – прим. пер.) становится очевидно, что именно те, кто считает себя «центристами» и не разделяет ни одну из полюсных позиций, составляют самый крупный электоральный сегмент – около 50% всех избирателей. Именно на них и делают ставку руководители новой партии.

С другой стороны, следует обратить внимание на изменения в электоральном поведении избирателей последних лет. Показательна структура поддержки партии Сансэйто, добившейся значительного успеха на прошлогодних выборах в верхнюю палату. Предварительные опросы и экзит-поллы показали, что в ряде избирательных округов около половины сторонников партии Рэйва Синсэнгуми голосовали за кандидатов от Сансэйто. Кроме того, стало обычным явлением, когда избиратели, считающие себя консерваторами, голосуют за оппозиционных кандидатов, не связанных с ЛДП.

Раньше термин «раскол консервативного лагеря» применительно к выборам обозначал ситуацию, когда в одном избирательном округе баллотировались несколько кандидатов, связанных с Либерально-демократической партией. Однако в нынешних условиях, когда оппозиционные партии также привлекают консервативный электорат, этот термин постепенно утрачивает актуальность.

Иными словами, сегодня избиратели определяют свой выбор уже не по вдоль единственной оси «правые или левые», «консерваторы или либералы», а по совершенно иным критериям. Не может ли настороженное отношение к названию партии с акцентом на «центр» объясняться несоответствием между привычным делением на правых и левых и теми реальными критериями, которыми руководствуются избиратели, что и вызывает когнитивный диссонанс?

Одним из таких альтернативных критериев является экономическое положение. Прошлым летом, за неделю до голосования на выборах в верхнюю палату, телеканал TBS и компания «JX Цусинся» провели опрос, в котором избирателей попросили оценить свой уровень жизни по сравнению с другими по семибалльной шкале. Среди намеревавшихся голосовать за Сансэйто доля респондентов, отнёсших себя к нижним слоям общества составила в общей сложности 48% – значительно больше, чем среди сторонников других партий. Тенденция, при которой люди с более низкими доходами и уровнем жизни тяготеют к новым политическим силам вроде Сансэйто и Рэйва Синсэнгуми, а не к традиционным партиям, указывает на наличие ещё одной оси выбора – оси социально-экономического «верха и низа», существующей независимо от привычного идеологического деления на правых и левых.

Не менее важен и критерий источников информации. Сторонники партий с сильной «интернет-базой», таких как Сансэйто, Демократическая партия для народа и Рэйва Синсэнгуми, значительно чаще получают информацию через YouTube, X и TikTok. Традиционные партии, полагающиеся на присутствие в традиционных СМИ, практически не существуют в повседневном информационном поле аудитории, ориентированной преимущественно на онлайн-пространство. Здесь водоразделом выбора становится различие между «старыми» и новыми источниками информации.

Отчётливо прослеживается и критерий поколений. В том же опросе TBS и «JX Цусинся» респондентам предложили оценить степень согласия с рядом политических тезисов. С утверждением о том, что «в японской политике пожилые люди пользуются чрезмерными привилегиями по сравнению с работающим поколением», согласились целых 56% опрошенных. Для тех, кто остро ощущает проблему «серебряной демократии» (доминирование пожилых избирателей – прим. пер.), большинство традиционных партий воспринимаются как находящиеся на другой стороне баррикад, защищая интересы пожилых. В результате растёт поддержка партий, провозглашающих себя защитниками интересов работающего поколения, в первую очередь Демократической партии для народа.

Таким образом, становится очевидно, что выбор избирателей всё меньше определяется дихотомией «правые или левые». Напротив, он трансформируется в многомерную структуру, где пересекаются самые разные критерии выбора: уровень доходов, источники информации, принадлежность к поколению и многое другое.

Если политики и СМИ не будут учитывать эту многомерность в общении с избирателями, они будут восприниматься как оторванные от реальности и потеряют доверие. Возможно, именно в такую эпоху мы сейчас и вступаем.

Фотография к заголовку: премьер-министр Такаити объявляет на пресс-конференции о роспуске нижней палаты парламента в начале очередной парламентской сессии, открывающейся 23 января. 19 января 2026 г., резиденция премьер-министра (© Kyodo)

