Правящая партия Японии разрешит двойное выдвижение депутатов, связанных со скандалом с «теневыми средствами»: «искупление уже состоялось»

Токио, 18 января (Jiji Press) — Правящая Либерально-демократическая партия Японии приступила к согласованию политики, согласно которой на следующих выборах в Палату представителей депутаты и бывшие депутаты, связанные со скандалом с внутрипартийными «теневыми средствами», смогут одновременно баллотироваться как по одномандатным округам, так и по пропорциональной системе (по партийным спискам). Один из руководителей партии 18 января заявил: «Предыдущие меры уже стали своего рода искуплением».

На предыдущих выборах в Палату представителей в 2024 году, проходивших при правительстве Исиба Сигэру, партия, учитывая сильную общественную критику, не разрешала двойное выдвижение таких кандидатов, а некоторых из них не выдвигала официально. В результате 28 из 46 кандидатов, затронутых скандалом, не смогли получить депутатские мандаты.

После смены правительства и прихода администрации во главе с премьер-министром Такаити Санаэ партия, по всей видимости, склоняется к пересмотру прежнего подхода, стремясь укрепить внутрипартийную сплочённость, включая политиков, связанных со скандалом.

Решение вызвало критику со стороны оппозиции. Лидер Конституционно-демократической партии Японии Нода Ёсихико и председатель партии Комэйто Сайто Тэцуо, выступая перед журналистами 18 января, раскритиковали отмену избирательных ограничений.



Партийный приём фракции Абэ в Либерально-демократической партии (на тот момент) — май 2023 года, район Минато, Токио

