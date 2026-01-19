Правящая партия Японии разрешит двойное выдвижение депутатов, связанных со скандалом с «теневыми средствами»: «искупление уже состоялось»
Токио, 18 января (Jiji Press) — Правящая Либерально-демократическая партия Японии приступила к согласованию политики, согласно которой на следующих выборах в Палату представителей депутаты и бывшие депутаты, связанные со скандалом с внутрипартийными «теневыми средствами», смогут одновременно баллотироваться как по одномандатным округам, так и по пропорциональной системе (по партийным спискам). Один из руководителей партии 18 января заявил: «Предыдущие меры уже стали своего рода искуплением».
На предыдущих выборах в Палату представителей в 2024 году, проходивших при правительстве Исиба Сигэру, партия, учитывая сильную общественную критику, не разрешала двойное выдвижение таких кандидатов, а некоторых из них не выдвигала официально. В результате 28 из 46 кандидатов, затронутых скандалом, не смогли получить депутатские мандаты.
После смены правительства и прихода администрации во главе с премьер-министром Такаити Санаэ партия, по всей видимости, склоняется к пересмотру прежнего подхода, стремясь укрепить внутрипартийную сплочённость, включая политиков, связанных со скандалом.
Решение вызвало критику со стороны оппозиции. Лидер Конституционно-демократической партии Японии Нода Ёсихико и председатель партии Комэйто Сайто Тэцуо, выступая перед журналистами 18 января, раскритиковали отмену избирательных ограничений.
