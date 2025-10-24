Корпоративные пожертвования: проект об ограничении получателей внесут на текущей сессии — ДПНЯ и Комэйто договорились; ожидаются острые дебаты в парламенте

Новости

Токио, 23 октября (Jiji Press) — Демократическая партия народа Японии (ДПНЯ) и партия Комэйто договорились совместно внести на текущую внеочередную сессию парламента законопроект о поправках к закону о контроле политических фондов, ограничивающий круг получателей корпоративных и организационных пожертвований штаб-квартирами партий и префектуральными отделениями. Конституционно-демократическая партия Японии (КДП) сигнализирует готовность поддержать инициативу, тогда как Либерально-демократическая партия (ЛДП) решительно возражает — тема обещает стать центром парламентских дебатов.

Сейчас корпорации и организации могут перечислять от 7,5 млн до 100 млн йен в год в зависимости от масштаба. Предложение ДПНЯ и Комэйто сохраняет годовые рамки пожертвований, но вводит верхний предел в 20 млн йен в год на одного получателя.

Заместитель лидера ДПНЯ Фурукава Мотохиса и генеральный секретарь Комэйто Нисида Макото встретились в здании парламента и договорились оперативно подготовить и внести законопроект. Фурукава заявил журналистам: «Хотел бы, чтобы и правящие, и оппозиционные силы поддержали инициативу». Нисида подчеркнул: «Это отделит личные средства парламентариев от политики и устранит перекосы».

Вопрос об ограничении круга получателей поднимался ещё в период коалиции ЛДП—Комэйто: на фоне проблем вокруг политических фондов в ЛДП Комэйто настаивала на принятии меры, но согласия достигнуть не удалось, что стало одной из причин распада коалиции. Со своей стороны, лидер КДП Нода Ёсихико, ранее выступавший за полный запрет корпоративных пожертвований, назвал нынешнее предложение «шагом вперёд, даже двумя шагами».

