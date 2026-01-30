Toyota лидирует на мировом рынке автопродаж шестой год подряд
НовостиЭкономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нагоя, 29 января (Jiji Press). Согласно данным, опубликованным 29 января, группа Toyota Motor Corp. шестой год подряд занимает первое место по мировым продажам автомобилей в 2025 году, главным образом благодаря популярности своих гибридных автомобилей в Северной Америке.
Высокие показатели японского автопроизводителя также отражают восстановление после последствий скандала с фальсификацией результатов испытаний.
Группа Toyota, включая дочерние компании Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd., зафиксировала рост мировых продаж автомобилей на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордного уровня в более чем 11,32 миллиона единиц.
Этот показатель превзошёл показатель немецкого автопроизводителя Volkswagen Group, который составил 8,98 миллиона единиц.
Только у Toyota мировые продажи выросли на 3,7% и достигли рекордной отметки в 10,53 миллиона единиц.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японский стартап намерен убедить пользователей суперкаров пересесть на летающий мотоцикл за 700 000 долларов
- Летающий мотоцикл на автомобильной выставке в Токио: перспективы воздушного транспорта нового типа
- «Воздушные автомобили» определяют ближайшее будущее: Япония приступает кобсуждению практических вопросов
- [Видео] Японская компания NEC испытывает летающий автомобиль
- Хонда Соитиро – создатель глобальной империи Honda
- Количество погибших в ДТП в Японии в 2018 году достигло рекордно низкой цифры
- В Японии всё шире применяются дополнительные устройства управления ускорением для предотвращения несчастных случаев на дороге
- Система управления автомобилем «одна педаль» поможет избежать ДТП