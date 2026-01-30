Toyota лидирует на мировом рынке автопродаж шестой год подряд

Новости

Нагоя, 29 января (Jiji Press). Согласно данным, опубликованным 29 января, группа Toyota Motor Corp. шестой год подряд занимает первое место по мировым продажам автомобилей в 2025 году, главным образом благодаря популярности своих гибридных автомобилей в Северной Америке.

Высокие показатели японского автопроизводителя также отражают восстановление после последствий скандала с фальсификацией результатов испытаний.

Группа Toyota, включая дочерние компании Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd., зафиксировала рост мировых продаж автомобилей на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордного уровня в более чем 11,32 миллиона единиц.

Этот показатель превзошёл показатель немецкого автопроизводителя Volkswagen Group, который составил 8,98 миллиона единиц.

Только у Toyota мировые продажи выросли на 3,7% и достигли рекордной отметки в 10,53 миллиона единиц.

