Япония увеличит помощь для развития городов с использованием исторических ресурсов
НовостиПолитика Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 2 февраля (Jiji Press). Министерство туризма Японии планирует усилить финансовую поддержку усилий муниципалитетов по развитию городов, использующих исторические туристические ресурсы, в 2026 финансовом году, который начинается в апреле.
Министерство намерено предоставлять субсидии широкому кругу муниципальных органов власти, работающих над проектами, включающими реконструкцию старых зданий и сохранение традиционных мероприятий.
Цель этого шага – создание более привлекательных туристических зон по всей стране, чтобы диверсифицировать направления для въездного туризма и справиться с чрезмерным туризмом в крупных городах.
В настоящее время муниципалитеты могут получать субсидии, если их планы по сохранению и благоустройству исторических ландшафтов включают национальное достояние или особые исторические места, определённые центральным правительством, и одобрены министерством.
По состоянию на конец прошлого месяца были одобрены планы 100 муниципалитетов, включая Канадзаву, известный призамковый город, и Такаяму, популярную благодаря своим старинным городским кварталам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Почему в Японии при поклонении в буддийских храмах не принято хлопать в ладоши: взгляд на историю синто-буддийского синкретизма
- Железнодорожная компания JR East пустит новый ночной экспресс в 2027 году
- Линия Яманотэ: жемчужина транспортной системы Токио
- Прощание с «синими поездами» и начало эпохи круизных поездов