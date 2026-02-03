Япония увеличит помощь для развития городов с использованием исторических ресурсов

Новости

Токио, 2 февраля (Jiji Press). Министерство туризма Японии планирует усилить финансовую поддержку усилий муниципалитетов по развитию городов, использующих исторические туристические ресурсы, в 2026 финансовом году, который начинается в апреле.

Министерство намерено предоставлять субсидии широкому кругу муниципальных органов власти, работающих над проектами, включающими реконструкцию старых зданий и сохранение традиционных мероприятий.

Цель этого шага – создание более привлекательных туристических зон по всей стране, чтобы диверсифицировать направления для въездного туризма и справиться с чрезмерным туризмом в крупных городах.

В настоящее время муниципалитеты могут получать субсидии, если их планы по сохранению и благоустройству исторических ландшафтов включают национальное достояние или особые исторические места, определённые центральным правительством, и одобрены министерством.

По состоянию на конец прошлого месяца были одобрены планы 100 муниципалитетов, включая Канадзаву, известный призамковый город, и Такаяму, популярную благодаря своим старинным городским кварталам.

