Почему в Японии при поклонении в буддийских храмах не принято хлопать в ладоши: взгляд на историю синто-буддийского синкретизма

Исторический контекст поклонения в синтоистских святилищах и буддийских храмах

Я сам этого не видел, но говорят, что некоторые люди при поклонении в буддийских храмах хлопают в ладоши. И действительно, в соцсетях можно увидеть сюжеты, когда люди выражают удивление по поводу такого поведения, и кое-кто возмущается, считая это нарушением этикета.

В синтоистских святилищах «правильный» способ поклонения – два поклона, два хлопка в ладоши, один поклон, а в буддийских храмах – гассё, то есть беззвучно складывают руки перед собой в молитве. Часто говорят, что именно так всегда следует делать, но, как ни удивительно, здесь смешались непростые вопросы.

Обычай хлопать в ладоши в святилищах на самом деле появился не так давно. На YouTube есть видео, где люди приходят на новогоднее первое поклонение в святилище примерно в 1990 году, и на этих видео заметно, что почти никто не хлопает, большинство людей просто складывают руки в молитве.

Ритуал «два поклона, два хлопка в ладоши, один поклон» изначально был установлен синтоистскими священниками в годы Мэйдзи (1868-1912), но широкое распространение как общепринятый этикет поклонения получил, когда созданная после Второй мировой войны Ассоциация синтоистских святилищ, в которую входят очень многие святилища, начала поощрять именно этот способ. Сегодня во многих святилищах в залах для поклонения размещены таблички с объяснением правильного способа. Телевидение и журналы также начали рекламировать его как «правильный».

Однако, если задуматься, то не является ли это несколько неуважительным по отношению к богам — стоять перед ними и хлопать в ладоши? В старину люди, посещая святилища, просто садились наземь и складывали перед собой руки. Даже в наши дни, когда священники совершают религиозные обряды на территории святилища, они часто делают это сидя.

В период Эдо (1603-1868) чрезвычайно популярными стали паломничества в святилище Исэ, и издавались путеводители для паломников. В этих путеводителях изображены верующие, которые совершают земные поклоны сидя перед зданиями святилища.

В фильме 1943 года «Сугата Сансиро», дебютной работе всемирно известного кинорежиссёра Куросавы Акиры, есть сцена, в которой дочь борца, который должен соревноваться с главным героем, Сансиро, молится в святилище о безопасности своего отца. Одетая в кимоно девушка совершает поклонение стоя, однако она просто склоняется в поклоне перед святилищем, не хлопая.

В буддизме нет установленных правил для молитвы

В буддийских храмах нет установленных правил этикета молитвы, аналогичных синтоистскому «два поклона, два хлопка, один поклон». При поклонении главному изображению, находящемуся в главном павильоне монастыря, многие люди складывают руки вместе в молитве, но монастыри не дают каких-то указаний по этому поводу. Люди складывают руки перед собой, похоже, естественным образом.

В синтоизме не существует унифицированного учения, поэтому не существует и разделения на школы, как в буддизме, где каждый монастырь относится к определённому буддийскому направлению со своим набором учений.

Буддийские монахи вместе с верующими читают сутры во время поминальных служб, а также утренних и вечерних богослужений, и как раз это и является «надлежащим» способом поклонения перед главным изображением храма. Сутры читают и обычные верующие, а храмах эзотерического буддизма они читают мантры и заклинания-дхарани. Таким образом, способ поклонения зависит от принадлежности монастыря к определённому направлению буддизма или от его статуса, что также демонстрирует отсутствие единых установленных правил молитвенного этикета в буддизме.

В прошлом синтоистские святилища и буддийские монастыри сосуществовали в одном пространстве

Ситуацию усложняет также то, что в старину отношения между монастырями и святилищами были совершенно иными.

Согласно исторической периодизации, Япония вступила в период, аналогичный Средневековью, примерно в конце периода Хэйан (794-1192), когда столицей был город Киото (тогда называвшийся Хэйанкё). Религиозную жизнь Японии от Средних веков до Нового времени характеризовал феномен синто-буддийского синкретизма, симбуцу сюго.

Синтоизм – это разнообразные исконно японские культы, а буддизм – религия, заимствованная с континента. В период проникновения буддизма в Японию поначалу эти две религиозные традиции соперничали, но по мере распространения буддизма в японском обществе они начали сливаться.

Подобное объяснялось тем, что в синтоизме нет определённой доктрины, в буддизме же существует чёткая доктринальная основа, и эти две религии не сталкивались из-за различия в учениях, поскольку в синтоизме учения как такового нет. Это сильно отличается от ситуации в Европе, где распространение христианства вытеснило местные автохтонные религии.

В результате на территории больших святилищ строили буддийские храмы, так называемые дзингудзи, «буддийские храмы при святилище богов». Более того, настоятель такого монастыря управлял и святилищем, и для таких священников было обычным делом читать сутры перед главным святилищем, где почитают японских богов. Так сложилось потому, что боги также считались живыми существами, подверженными реинкарнации, и считалось, что они, как и люди, хотят заниматься буддийской практикой, чтобы достичь просветления. Таким образом, настоятель помогал богам в изучении буддизма, читая им сутры.

Показателен пример знаменитого святилища Цуругаока Хатимангу в Камакуре, который сейчас посещают многие иностранные туристы. С момента своего основания в период Камакура (1192-1333) и до XIX века он являлся одновременно и буддийским монастырём, и на его территории располагались буддийские храмы. Однако с наступлением годов Мэйдзи (1868-1912) правительство распорядилось «разделить богов и будд», и все предметы, связанные с буддизмом, были изъяты из святилища. Поэтому, посетив святилище Цуругаока Хатимангу сегодня, вы не увидите никаких следов буддизма, хотя до годов Мэйдзи здесь даже была пагода, в которой хранились останки Будды Шакьямуни.

Важно отметить, что в период синтоизма и буддизма не существовало различия между святилищами и храмами. Комплекс Цуругаока Хатимангу, в котором также находилась пагода, был одновременно и синтоистским святилищем, и буддийским монастырём. Это означало, что верующие поклонялись как богам, так и буддам, и не было никакой разницы в способе поклонения. В основном, все они молились вместе, сложив руки перед собой.

«Разделение богов и будд» в годы Мэйдзи и суть молитвы

Святилища и монастыри были чётко разделены лишь в период Мэйдзи. Однако способ поклонения богам в святилищах и буддам в храмах остался таким же, как и в предыдущую эпоху, и люди часто складывали руки вместе в молитве и там, и там. Некоторые люди в святилищах хлопали в ладоши, потому что так почитали богов священники в этих святилищах.

Ни складывание ладоней в молитве, ни ритуал «два поклона, два хлопка, один поклон» не были предписаны богами или буддами. Эти способы поклонения люди определили сами. В этом смысле нет особых причин поступать именно так, а не иначе.

Однако японцы очень трепетно относятся к этикету. Если им скажут, что вот этот способ является «правильным», они будут стараться следовать именно ему. Поэтому широкое распространение получила рекомендованная святилищами практика двух поклонов, двух хлопков и одного поклона.

С другой стороны, хотя эпоха синто-буддийского синкретизма осталась в прошлом, её влияние всё ещё ощущается и сегодня. Не все люди чётко осознают разницу между святилищами и храмами. Хотя в ходе хацумодэ, «первого паломничества в году», многие люди посещают святилища, но немало людей идут в буддийский храм.

В Токио многие совершают хацумодэ, посещая святилище Мэйдзи, но в соседней префектуре Канагава самым популярным местом является храм Кавасаки Дайси. Кавасаки Дайси – народное прозвище, а официально монастырь называется Хэйкэндзи и принадлежит к буддийскому направлению Сингон. Однако не все, кто приходит на первое паломничество в году в эти места, чётко осознают, что Мэйдзи дзингу – это именно святилище, а Кавасаки Дайси – буддийский монастырь. Именно поэтому кое-кто хлопает в ладоши при поклонении в Кавасаки Дайси.

Не стоит расстраиваться или злиться из-за того, что это противоречит этикету. Главное — молиться от всего сердца. Лучше всего, наверное, – сложить руки в молитве. Именно поэтому я складываю ладони в молитве как в синтоистских святилищах, так и в буддийских храмах.

Фотография к заголовку: Посетители в новогодний период молятся, сложив руки, в храме Такахата Фудосон Конгодзи в Хино, Токио, 1 января 1976 года (© Kyodo News)