Лидеры Японии и Великобритании договорились о развитии сотрудничества в области киберзащиты

Токио, 31 января (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и её британский коллега Кир Стармер, находящийся с визитом в Японии, договорились о стратегическом развитии сотрудничества между странами в области киберзащиты.

Они также подтвердили, что Япония и Великобритания проведут в этом году так называемую встречу министров иностранных дел и обороны в формате «два плюс два» с целью укрепления двустороннего сотрудничества в области безопасности.

Такаити и Стармер договорились о дальнейшем углублении японо-британских отношений. Это первый визит Стармера в Японию с момента его вступления в должность в июле 2024 года.

Оба лидера сошлись во мнении, что сотрудничество между странами-единомышленниками, включая Японию и Великобританию, крайне необходимо для укрепления цепочек поставок критически важных полезных ископаемых. Они также решили создать форум для обсуждения сотрудничества в космической сфере.

В начале двустороннего саммита, состоявшегося в канцелярии премьер-министра в Токио, Такаити заявила, что Япония и Великобритания неуклонно и конкретно развивают своё сотрудничество. Стармер подчеркнул, что партнёрство между двумя странами очень глубоко и основано на доверии и общих интересах.

