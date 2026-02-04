Экспорт продуктов питания из Японии в 2025 году достиг рекордного уровня
Токио, 3 февраля (Jiji Press). Экспорт сельскохозяйственной, лесной, рыбной продукции и продуктов питания из Японии в 2025 году составил 1700,5 млрд йен, что на 12,8% больше, чем в предыдущем году, и достиг рекордного уровня 13-й год подряд, сообщило министерство сельского хозяйства.
Вырос экспорт в США, несмотря на политику высоких тарифов администрации президента США Дональда Трампа. Увеличились объёмы поставок в Китай, несмотря на сохранение в силе импортных ограничений на японскую рыбную продукцию.
Тем не менее, общая сумма не достигла целевого показателя правительства в 2 триллиона йен на 2025 год.
В 2020 году правительство поставило цели по увеличению такого экспорта до 2 триллионов йен к 2025 году и до 5 триллионов йен к 2030 году. Для достижения этих целей Японии необходимо продолжать диверсифицировать экспортные направления и укрепить производственные мощности.
Экспорт во все 10 ведущих стран-импортёров вырос по сравнению с прошлым годом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]