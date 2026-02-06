В Университете Киндай успешно выращивают черношейного морского окуня

Новости

Токио, 5 февраля (Jiji Press). Университет Киндай сообщил о создании первой в мире полноценной системы аквакультуры для выращивания черношейного морского окуня, популярной и дорогой рыбы в Японии.

Университет планирует в течение пяти лет подавать в своих ресторанах выращенного на фермах черношейного морского окуня и продавать его рыбоводческим хозяйствам. Цель университета – разработка стабильных технологий разведения и улучшение пород.

Согласно данным Института аквакультуры при университете в префектуре Вакаяма на западе Японии, в 2016 году исследователям удалось успешно вывести мальков из икры, а в 2023 году было получено более 30 000 мальков.

В августе 2025 года они начали сбор икры от пяти искусственно выведенных и выращенных самок, а в октябре 2025 года им удалось вывести следующее поколение после введения гормонов и искусственного осеменения. Ожидается, что около 7000 мальков достигнут съедобного размера примерно за три года.

Экология черношейного морского окуня во многом остаётся неясной. Считается, что молодь разделяется на самцов и самок по мере роста. Поскольку более 90% искусственно выведенных в университете мальков – самцы, увеличение доли самок остаётся сложной задачей.

