Япония на Олимпийских играх в Милане завоевала первую олимпийскую медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам с трамплина
Милан, 10 февраля (Jiji Press). Япония завоевала бронзовую медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине, получив свою первую олимпийскую медаль в этой дисциплине.
Японская команда в составе Маруямы Нодзоми, Кобаяси Рёю, Таканаси Сары и Никайдо Рэна принесла Японии восьмую медаль на этих Олимпийских играх.
Япония набрала в общей сложности 1034,0 очка, а Словения завоевала вторую золотую медаль подряд с результатом 1069,2 очка. Норвегия заняла второе место.
Смешанные командные соревнования впервые состоялись на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, и тогда Япония заняла четвёртое место, не попав на пьедестал.
На Играх в Милане японская команда завоевала уже семь медалей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
