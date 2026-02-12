Япония на Олимпийских играх в Милане завоевала первую олимпийскую медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам с трамплина

Новости

Милан, 10 февраля (Jiji Press). Япония завоевала бронзовую медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине, получив свою первую олимпийскую медаль в этой дисциплине.

Японская команда в составе Маруямы Нодзоми, Кобаяси Рёю, Таканаси Сары и Никайдо Рэна принесла Японии восьмую медаль на этих Олимпийских играх.

Япония набрала в общей сложности 1034,0 очка, а Словения завоевала вторую золотую медаль подряд с результатом 1069,2 очка. Норвегия заняла второе место.

Смешанные командные соревнования впервые состоялись на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, и тогда Япония заняла четвёртое место, не попав на пьедестал.

На Играх в Милане японская команда завоевала уже семь медалей.

