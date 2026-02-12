Toyota начнёт продажи своего первого электромобиля американского производства

Новости

Токио, 11 февраля (Jiji Press). Компания Toyota Motor Corp. сообщила, что начнёт продажи своего первого электромобиля местного производства в Соединённых Штатах.

Выпуск новой электрической модели Highlander, большого внедорожника, на североамериканском рынке запланирован на конец 2026 года.

Хотя спрос на электромобили в Соединённых Штатах снизился после того, как администрация президента Дональда Трампа отменила льготы на их покупку, Toyota планирует расширение рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Toyota Highlander имеет три ряда сидений, вмещающих до семи пассажиров, и максимальный запас хода около 515 километров.

Новая модель будет собираться на заводе в Кентукки, а батареи будут производиться на заводе Toyota в Северной Каролине. Компания пока не объявила цены.

