Toyota начнёт продажи своего первого электромобиля американского производства
Токио, 11 февраля (Jiji Press). Компания Toyota Motor Corp. сообщила, что начнёт продажи своего первого электромобиля местного производства в Соединённых Штатах.
Выпуск новой электрической модели Highlander, большого внедорожника, на североамериканском рынке запланирован на конец 2026 года.
Хотя спрос на электромобили в Соединённых Штатах снизился после того, как администрация президента Дональда Трампа отменила льготы на их покупку, Toyota планирует расширение рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Toyota Highlander имеет три ряда сидений, вмещающих до семи пассажиров, и максимальный запас хода около 515 километров.
Новая модель будет собираться на заводе в Кентукки, а батареи будут производиться на заводе Toyota в Северной Каролине. Компания пока не объявила цены.
