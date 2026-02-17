Сеть ресторанов быстрого питания Lotteria сменила название на Burger One

Новости

Токио, 16 февраля (Jiji Press). Компания Lotteria Co. сменила название на Burger One Co., сообщила японская сеть ресторанов быстрого питания, принадлежащая компании Zensho Holdings Co.

Начиная с апреля компания изменит название всех своих магазинов на Zetteria.

Смена названия отражает стремление материнской компании укрепить свой бургерный бизнес, подчеркивая, что сетью теперь управляет Zensho, а не Lotte Co., её предыдущий владелец.

В 1972 году компания Lotteria была основана как ресторанное подразделение компании Lotte, производителя кондитерских изделий. Помимо работы на внутреннем рынке, компания расширила свою деятельность за рубежом, в частности в Южной Корее.

Приобретённая компанией Zensho в 2023 году компания Lotteria по состоянию на конец прошлого месяца управляла 277 ресторанами по всей стране.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме