Едим рамэн как Наруто: аниме пробуждает интерес к японской кухне за рубежом

Такие аниме, как «Наруто» и «Войны еды!», вызывают у иностранных поклонников желание познакомиться с разнообразием японской кухни.

В 2024 году число иностранных туристов в Японии превзошло уровень 2019 года, до пандемии коронавируса, и достигло рекордного значения. Одно из важнейших впечатлений, которые больше всего хотят получить туристы от путешествия, – японская кухня. В наши дни людей массово привлекают не только суси и тэмпура – в местных магазинах о-нигири можно увидеть очереди иностранных туристов, а многие путешественники отправляются за пределы крупных городов, чтобы попробовать местные разновидности лапши рамэн. Растущий интерес к японской еде усиливается и глобальной популярностью японских аниме.

По данным опроса, проведенного Японским центром продвижения продуктов питания за рубежом (JFOODO) на сайте поклонников аниме с декабря 2023 года по январь 2024 года, 51% респондентов заявили, что пробовали японскую еду после того, как увидели её в аниме.

Двумя основными аниме, которые вызвали интерес к японской кухне, были «Наруто» с захватывающими сценами сражений ниндзя (289 голосов) и «Войны еды! Сома и кулинарные соревнования» (Food Wars! Shokugeki no Sōma), которое повествует о молодом поваре, стремящемся превзойти своего отца (239 голосов). Своё влияние также оказали и «Юри на льду» (Yuri!!! on Ice), «Большой куш» (One Piece) и «Моя геройская академия» (My Hero Academia).

Какие японские блюда пробуют под влиянием аниме? В первую очередь это рамэн, набравший подавляющее количество голосов – 531. Сцены употребления рамэна можно видеть во множестве аниме, но наибольший вклад, вероятно, внёс Удзумаки Наруто, главный герой аниме, названного в его честь. Этот персонаж послужил поводом для сотрудничества с американскими сетями рамэнов и даже вдохновил людей на создание фургона с едой в стиле «Наруто» на зарубежных конвенциях комиксов.



С марта по июль американская сеть ресторанов рамэн Silverlake Ramen сотрудничала с франшизой «Наруто», воссоздав культовую закусочную «Итираку», которую часто посещал главный герой (© Кисимото Масаси, Scott/Shūeisha, TV Tokyo, Pierrot)

Среди японских блюд, которые зрители хотели бы попробовать после просмотра аниме, на первом месте такояки, осьминог в кляре. Поистине удивительно, что аниме может вызывать интерес даже к необычным ингредиентам, ведь осьминог – не слишком распространённый продукт большинстве стран мира.

Китагава Хиронобу, главный административный директор JFOODO, выразил оптимизм по поводу того, что не только мегафраншизы вроде «Наруто» и «Большой куш», но и все прочие виды аниме вдохновляют гурманов. Он надеется, что можно будет и далее расширять рынок японской еды, используя синергию привлекательных характеристик Японии во взаимодействии между аниме и кулинарией.

Фотография к заголовку: Наруто с удовольствием ест свой любимый рамэн (© Кисимото Масаси, Scott/Shūeisha, TV Tokyo, Pierrot)

Статьи по теме