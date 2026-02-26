В Microsoft Japan проведена проверка по подозрению в препятствовании деловой деятельности

Новости

Токио, 25 февраля (Jiji Press). Как стало известно в среду, Японская комиссия по справедливой торговле провела выездную проверку компании Microsoft Japan Co. по обвинению в препятствовании деловой деятельности конкурентов.

По данным информированных источников, японское подразделение американского технологического гиганта Microsoft Corp. подозревается в том, что оно сообщало японским корпоративным клиентам о том, что использование облачных сервисов, отличных от Microsoft Azure, вызовет проблемы.

Компания Microsoft Japan также подозревается в том, что она сделала Microsoft 365 недоступным в облачных сервисах, отличных от Microsoft Azure, и взимала более высокую плату за этот программный пакет с клиентов, использующих другие облачные сервисы, такие как сервисы Google LLC и Amazon.com Inc.

Компания заявила, что будет в полной мере сотрудничать с Японской торговой комиссией (JFTC).

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме