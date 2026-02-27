Мировые продажи крупнейших японских автопроизводителей в январе выросли на 0,7%

Новости

Токио, 26 февраля (Jiji Press). Согласно данным, опубликованным компаниями 26 февраля, общий объём продаж автомобилей восьми крупнейших японских автопроизводителей в мире в январе вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,94 миллиона единиц.

Компания Toyota Motor Corp. сообщила о росте продаж на 4,7%, в основном за счёт продаж за рубежом, которые достигли рекордного уровня для января. Продажи Nissan Motor Co. возобновили рост впервые за пять месяцев, увеличившись на 0,6%, благодаря активным продажам в Китае. Три другие компании также продемонстрировали рост продаж.

Тем временем глобальные продажи Mazda Motor Corp. упали на 10,2%, чему способствовало влияние американских пошлин на производство в Мексике. Продажи Subaru Corp. снизились на 12,9% на фоне усиления конкуренции на рынке США. Продажи Honda Motor Co. упали на 6,1%, что объясняется вялыми продажами в Китае.

Совокупное мировое производство автомобилей восьми автопроизводителей в январе сократилось на 1,6% и составило 1,93 миллиона единиц. Toyota, Nissan и Mazda зафиксировали снижение производства, в то время как остальные пять компаний показали рост.

