Министр торговли Акадзава призывает США освободить Японию от всеобщего повышения таможенных пошлин

Вашингтон, 6 марта (Jiji Press). Министр торговли Японии Акадзава Рёсэй призвал Соединённые Штаты освободить японские фирмы от запланированного повышения тарифов, вводимых на продукцию стран по всему миру, с 10% до 15%.

На встрече с министром торговли США Говардом Лютником, длившейся около двух часов, Акадзава призвал Вашингтон обеспечить, чтобы тарифные ставки, применяемые к Японии в рамках новых мер, не ухудшились по сравнению с существующими. После встречи японский министр не сообщил журналистам, как правительство США отреагировало на эту просьбу.

Они также обсудили вторую часть обязательства Японии инвестировать 550 миллиардов долларов в Соединённые Штаты. Однако Акадзава отказался раскрывать подробности, заявив лишь, что две страны будут «тесно сотрудничать», чтобы предстоящая встреча премьер-министра Японии Такаити Санаэ и президента США Дональда Трампа была «плодотворной».

В рамках второго этапа инвестиций рассматривается строительство ядерного реактора нового поколения и медеплавильного завода.

Единая 10-процентная пошлина, основанная на разделе 122 Закона США о торговле, не подпадает под действие мер по смягчению последствий, введенных в связи с приостановленной взаимной пошлиной на Японию, и добавляется к существующим пошлинам. Это увеличило тарифную нагрузку на некоторые товары.

