В Японии рассматривают более строгие меры по борьбе с вуайеризмом учителей

Токио, 16 марта (Jiji Press). Министерство образования Японии опубликовало проект пересмотренных положений закона о предотвращении сексуальных домогательств в отношении учащихся со стороны учителей, в котором содержится призыв к усилению мер против вуайеризма.

В проекте пересмотренных положений, разработанном после инцидента с тайной фотосъёмкой группой учителей, также уточняется, что педагоги, совершившие подобные действия, должны быть уволены с дисциплинарным взысканием. Ожидается, что изменения будут официально приняты в 2026 финансовом году, который начинается в апреле, после периода общественного обсуждения.

Министерство образования изучает вопросы и обсуждает возможные изменения руководящих принципов на основе положения закона, вступившего в силу в 2022 году и предусматривающего пересмотр через три года.

В прошлом году власти раскрыли инцидент, в котором семь учителей тайно обменивались видеозаписями, на которых были сняты ученицы, в групповом чате в социальной сети.

В проекте пересмотренного документа предлагается проводить проверки классных комнат, туалетов и раздевалок, чтобы убедиться в их надлежащей организации и затруднить установку скрытых камер, а также гарантировать, что учителя не будут фотографировать учеников на свои личные смартфоны. В нём также отмечается необходимость уточнения правил управления данными для фотографий, сделанных с помощью служебных устройств.

