Корабли китайской береговой охраны вошли в японские воды у островов Сэнкаку
Наха, префектура Окинава, 18 марта (Jiji Press). Четыре корабля китайской береговой охраны вошли в японские территориальные воды у островов Сэнкаку в префектуре Окинавы.
Согласно сообщению 11-го регионального штаба Береговой охраны Японии в Нахе, столице Окинавы, четыре корабля один за другим вошли в территориальные воды Японии вблизи острова Уоцури в архипелаге Сэнкаку примерно между 16:05 и 16:20. Они покинули этот район примерно между 17:45 и 18:00.
Острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море, находящиеся под управлением Японии, оспариваются Китаем, где они называются Дяоюйдао.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
