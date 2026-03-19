Корабли китайской береговой охраны вошли в японские воды у островов Сэнкаку

Наха, префектура Окинава, 18 марта (Jiji Press). Четыре корабля китайской береговой охраны вошли в японские территориальные воды у островов Сэнкаку в префектуре Окинавы.

Согласно сообщению 11-го регионального штаба Береговой охраны Японии в Нахе, столице Окинавы, четыре корабля один за другим вошли в территориальные воды Японии вблизи острова Уоцури в архипелаге Сэнкаку примерно между 16:05 и 16:20. Они покинули этот район примерно между 17:45 и 18:00.

Острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море, находящиеся под управлением Японии, оспариваются Китаем, где они называются Дяоюйдао.

