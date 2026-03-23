Мотэги не исключил отправку Сил самообороны в Ормузский пролив после прекращения огня; Япония планирует удвоить добычу нефти на Аляске

Новости

Токио, 22 марта (Jiji Press) – Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу заявил в эфире телеканала Fuji TV, что Япония может направить Силы самообороны в Ормузский пролив — ключевой маршрут транспортировки нефти — для траления мин после прекращения огня.

«Если будет достигнуто прекращение огня, это возможно. Может встать вопрос о тралении мин», — сказал он, отметив возможность разминирования после окончания боевых действий.

Вспоминая саммит, в котором он лично участвовал, министр сообщил, что японская сторона указала на существующие правовые ограничения в отношении возможной отправки Сил самообороны. «У Японии есть то, что она может делать юридически, и то, чего делать не может. Конкретных договорённостей достигнуто не было, однако по крайней мере в тот момент президент Трамп кивнул в знак согласия», — пояснил он.

«Если будет достигнуто прекращение огня, технологии траления мин у Японии — лучшие в мире, и это можно будет рассмотреть», — добавил Мотэги.

Министр также сообщил, что на японо-американском саммите 19 марта японская сторона сообщила президенту Трампу о плане удвоить добычу аляскинской нефти за счёт японских инвестиций. По его словам, это предложение «произвело на Трампа большое впечатление».

Касаясь совместного заявления лидеров семи государств, включая Японию и Великобританию, опубликованного незадолго до саммита, Мотэги отметил: «Япония сыграла ведущую роль в этом процессе. Это тоже имело очень большое значение».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме