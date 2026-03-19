Развёртывание Сил самообороны Японии за рубежом в связи с военными операциями США: история сотрудничества

Развёртывание Сил самообороны Японии за рубежом в связи с военными операциями США: история сотрудничестваПолитика
Направление тральщиков в Персидский залив (1991)
В ответ на вторжение Ирака в Кувейт в августе 1990 года международное сообщество сформировало многонациональные силы под руководством США. В войне в Персидском заливе, начавшейся в январе 1991 года, они провели воздушную операцию, а затем перешли к наземным боевым действиям и в феврале освободили Кувейт.
Япония выделила на эту войну 13 миллиардов долларов, однако отсутствие кадрового участия вызвало насмешки со стороны Конгресса США и американских СМИ, которые назвали такую позицию «дипломатией чековой книжки». После установления перемирия, в апреле того же года, правительство Японии приняло решение направить в Персидский залив шесть тральщиков Морских сил самообороны. С июня по сентябрь они занимались разминированием. Миссия была квалифицирована как специальная мера на основании Закона о Силах самообороны и стала первым зарубежным развёртыванием Сил самообороны Японии.
Дозаправки в рамках «Войны с терроризмом» (2001–2010)
После террористических атак 11 сентября 2001 года президент США Джордж Буш провозгласил «войну с терроризмом» и обратился к международному сообществу с призывом о поддержке. От Японии также подчёркнуто ожидали кадрового участия. Считавшийся знатоком Японии заместитель государственного секретаря США Ричард Армитидж, предположительно заявил: «Show the flag» («Покажите флаг»).
Правительство Коидзуми Дзюнъитиро приняло «Специальный закон о мерах по борьбе с терроризмом». Поскольку конституционные ограничения не позволяли Японии участвовать в боевых действиях, был выбран формат тылового обеспечения – дозаправка. Суда снабжения Морских сил самообороны безвозмездно предоставляли дизельное топливо и авиационное горючее многонациональным силам, действовавшим главным образом в Аравийском море и Индийском океане.
Направление сил для восстановления Ирака (2004–2009)
В 2003 году возглавляемая США «коалиция желающих» (при участии Великобритании, Австралии, Польши и других стран) вторглась в Ирак под предлогом наличия там оружия массового уничтожения и свергла режим Саддама Хусейна.
Администрация Буша настойчиво требовала от Японии «boots on the ground» (военного присутствия на земле), и правительство Коидзуми приняло «Специальный закон о мерах по восстановлению Ирака», решив направить Силы самообороны на этапе послевоенного возрождения страны.
До 2006 года Сухопутные силы самообороны вели гуманитарную и восстановительную деятельность налаживая водоснабжение, медицинскую помощь, ремонтируя школы и дороги, – главным образом на базе в Самаве на юге Ирака, который считался сравнительно стабильным с точки зрения безопасности. Воздушные силы самообороны, базируясь в Кувейте, осуществляли транспортировку материальных средств и личного состава многонациональных сил в интересах операций по стабилизации обстановки в Ираке.
Развёртывание на Ближнем Востоке в районе Ормузского пролива (с 2020)
В 2019 году, когда в Персидском заливе участились нападения на танкеры, администрация Трампа выступила с инициативой создания коалиции «Операция Сентинель» для обеспечения судоходства в регионе.
Стремясь избежать ухудшения отношений с Ираном, Япония не примкнула к коалиции, объявив о проведении самостоятельного мониторинга обстановки, и направила эсминец и противолодочный патрульный самолёт в акваторию Оманского залива и северной части Аравийского моря.
Эта миссия квалифицируется как деятельность по сбору информации на основании статьи 4 Закона об учреждении Министерства обороны (исследование и изучение) и предусматривает мониторинг навигационной обстановки для судов, связанных с Японией, а также наблюдение за подозрительными судами и воздушными объектами.
Материалы
- Министерство обороны Японии: «Меры, предпринятые на основании Специального закона о гуманитарной помощи и восстановлении Ирака»
Фотография к заголовку: Декабрь 2001 г. – судно снабжения Морских сил самообороны «Хамана» осуществляет дозаправку американского судна снабжения в Аравийском море на основании Специального закона о мерах по борьбе с терроризмом. Топливо (дизель) передаётся по шлангу между двумя судами (съёмка с вертолёта эсминца Морских сил самообороны «Кирисамэ»; фото предоставлено Морскими силами самообороны) (Jiji)
