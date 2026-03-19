Развёртывание Сил самообороны Японии за рубежом в связи с военными операциями США: история сотрудничества

19 марта (20 марта по японскому времени) премьер-министр Такаити Санаэ встретится с президентом Трампом в Белом доме. На фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива Трамп 17 марта заявил, что поддержка союзников «не нужна», отказавшись от просьбы направить корабли. Такаити 18 марта также заявила, что «пока не рассматривает» отправку Сил самообороны. Однако ранее Япония уже направляла их за рубеж в поддержку операций США вне рамок ООН.

Направление тральщиков в Персидский залив (1991)

В ответ на вторжение Ирака в Кувейт в августе 1990 года международное сообщество сформировало многонациональные силы под руководством США. В войне в Персидском заливе, начавшейся в январе 1991 года, они провели воздушную операцию, а затем перешли к наземным боевым действиям и в феврале освободили Кувейт.

Япония выделила на эту войну 13 миллиардов долларов, однако отсутствие кадрового участия вызвало насмешки со стороны Конгресса США и американских СМИ, которые назвали такую позицию «дипломатией чековой книжки». После установления перемирия, в апреле того же года, правительство Японии приняло решение направить в Персидский залив шесть тральщиков Морских сил самообороны. С июня по сентябрь они занимались разминированием. Миссия была квалифицирована как специальная мера на основании Закона о Силах самообороны и стала первым зарубежным развёртыванием Сил самообороны Японии.

Дозаправки в рамках «Войны с терроризмом» (2001–2010)

После террористических атак 11 сентября 2001 года президент США Джордж Буш провозгласил «войну с терроризмом» и обратился к международному сообществу с призывом о поддержке. От Японии также подчёркнуто ожидали кадрового участия. Считавшийся знатоком Японии заместитель государственного секретаря США Ричард Армитидж, предположительно заявил: «Show the flag» («Покажите флаг»).

Правительство Коидзуми Дзюнъитиро приняло «Специальный закон о мерах по борьбе с терроризмом». Поскольку конституционные ограничения не позволяли Японии участвовать в боевых действиях, был выбран формат тылового обеспечения – дозаправка. Суда снабжения Морских сил самообороны безвозмездно предоставляли дизельное топливо и авиационное горючее многонациональным силам, действовавшим главным образом в Аравийском море и Индийском океане.

Направление сил для восстановления Ирака (2004–2009)

В 2003 году возглавляемая США «коалиция желающих» (при участии Великобритании, Австралии, Польши и других стран) вторглась в Ирак под предлогом наличия там оружия массового уничтожения и свергла режим Саддама Хусейна.

Администрация Буша настойчиво требовала от Японии «boots on the ground» (военного присутствия на земле), и правительство Коидзуми приняло «Специальный закон о мерах по восстановлению Ирака», решив направить Силы самообороны на этапе послевоенного возрождения страны.

До 2006 года Сухопутные силы самообороны вели гуманитарную и восстановительную деятельность налаживая водоснабжение, медицинскую помощь, ремонтируя школы и дороги, – главным образом на базе в Самаве на юге Ирака, который считался сравнительно стабильным с точки зрения безопасности. Воздушные силы самообороны, базируясь в Кувейте, осуществляли транспортировку материальных средств и личного состава многонациональных сил в интересах операций по стабилизации обстановки в Ираке.



Полковник Сухопутных сил самообороны Сато Масахиса (крайний слева), командир передового отряда, получает информацию о ситуации во время осмотра моста. 26 января 2004 г., пригород Самавы, Ирак (Jiji)

Развёртывание на Ближнем Востоке в районе Ормузского пролива (с 2020)

В 2019 году, когда в Персидском заливе участились нападения на танкеры, администрация Трампа выступила с инициативой создания коалиции «Операция Сентинель» для обеспечения судоходства в регионе.

Стремясь избежать ухудшения отношений с Ираном, Япония не примкнула к коалиции, объявив о проведении самостоятельного мониторинга обстановки, и направила эсминец и противолодочный патрульный самолёт в акваторию Оманского залива и северной части Аравийского моря.

Эта миссия квалифицируется как деятельность по сбору информации на основании статьи 4 Закона об учреждении Министерства обороны (исследование и изучение) и предусматривает мониторинг навигационной обстановки для судов, связанных с Японией, а также наблюдение за подозрительными судами и воздушными объектами.

Министерство обороны Японии: « Меры, предпринятые на основании Специального закона о гуманитарной помощи и восстановлении Ирака»

Фотография к заголовку: Декабрь 2001 г. – судно снабжения Морских сил самообороны «Хамана» осуществляет дозаправку американского судна снабжения в Аравийском море на основании Специального закона о мерах по борьбе с терроризмом. Топливо (дизель) передаётся по шлангу между двумя судами (съёмка с вертолёта эсминца Морских сил самообороны «Кирисамэ»; фото предоставлено Морскими силами самообороны) (Jiji)

