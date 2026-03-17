Отправка Сил самообороны к Ормузскому проливу сопряжена с высокими препятствиями: Токио активизирует правовой анализ; уклонение от оценки ударов по Ирану также становится помехой

Новости

Токио, 16 марта (Jiji Press) — На фоне фактической блокады Ормузского пролива Ираном президент США Дональд Трамп в социальных сетях призвал Японию и другие страны направить корабли в этот район. Премьер-министр Такаити Санаэ с 18 марта совершит свой первый визит в США после вступления в должность, и возрастает вероятность того, что Трамп напрямую поднимет вопрос об отправке Сил самообороны. В связи с этим правительство Японии приступило к полномасштабному анализу того, какие шаги возможны в рамках Конституции и действующего законодательства.

«Никакого решения о направлении эсминцев пока не принято», — подчеркнула премьер-министр 16 марта на заседании бюджетного комитета Палаты советников. Министр обороны Коидзуми Синдзиро также заявил: «На данный момент отправка Сил самообороны не рассматривается».

На следующий день после публикации заявления Трампа, 15 марта, премьер-министр вызвала своих секретарей в официальную резиденцию и около двух часов заслушивала доклады о ситуации на Ближнем Востоке. Один из представителей правительства отметил: «Необходимо понять, чего именно добиваются США. Нужно также внимательно следить за действиями других стран». Другой чиновник добавил: «Мы должны в кратчайшие сроки продумать, как ответить Трампу».

В качестве правовой основы рассматриваются механизмы, предусмотренные законодательством об обеспечении безопасности, принятым в 2015 году. Правительство Японии прорабатывало возможные сценарии ещё до нынешнего заявления Трампа. В первую очередь обсуждалась возможность признания так называемой «ситуации, угрожающей существованию государства». В ходе парламентских дебатов по закону о безопасности тогдашний премьер-министр Абэ Синдзо приводил разминирование в Ормузском проливе в качестве конкретного примера применения этого механизма.

Однако для признания такой ситуации необходимо одновременное выполнение двух условий: (1) вооружённое нападение на государство, находящееся в тесных отношениях с Японией; (2) наличие явной угрозы существованию Японии, ставящей под коренное сомнение жизнь, свободу и права её граждан. Поскольку речь идёт о возможном применении права на коллективную самооборону, которое на протяжении многих лет считалось противоречащим Конституции, порог для такого признания крайне высок. В правительственных кругах преобладает мнение, что подобный вариант «почти исключён».

Среди других рассматриваемых вариантов — «ситуация важного влияния», допускающая тыловую поддержку вооружённых сил США и других стран. Однако она определяется как ситуация, которая при оставлении без внимания может привести к прямому вооружённому нападению на Японию, и потому, по оценке официальных лиц, «порог её применения также нельзя назвать низким». «Ситуация международного совместного реагирования в интересах мира», открывающая возможность поддержки иностранных вооружённых сил, требует резолюции Совета Безопасности ООН, что само по себе является серьёзным препятствием.

За исключением «ситуации, угрожающей существованию государства», в двух других случаях деятельность в районах боевых действий запрещена. В кругах Сил самообороны звучат опасения: «Если нас направят туда сейчас, мы ничего не сможем сделать». Помимо законодательства о безопасности, обсуждается также возможность направления сил на основании положений Закона об учреждении Министерства обороны, касающихся «исследования и изучения», либо на основании специального закона. Однако во всех случаях, по словам источников, «отправка до прекращения боевых действий политически затруднительна».

Если же будет принято решение о направлении кораблей, перед японским правительством возникнет ещё одна серьёзная проблема. На фоне многочисленных утверждений о том, что удары США по Ирану нарушают международное право, правительство воздерживается от их правовой оценки. Между тем в ходе парламентских дебатов 2015 года тогдашний премьер-министр Абэ заявил, что Япония «не будет оказывать поддержку» государству, осуществившему незаконный превентивный удар.

9 марта на заседании бюджетного комитета Палаты представителей Такаити подтвердила, что эта позиция «остаётся неизменной». В ответ на это депутат Гото Юити из центристского реформаторского альянса указал: «Тогда получается, что Силы самообороны не смогут оказывать тыловую поддержку американским войскам, если правительство не признает удары США по Ирану законными».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

