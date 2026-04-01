115-летняя главная линия Румои компании JR на Хоккайдо завершила работу
Нумата, Хоккайдо, 31 марта (Jiji Press). Компания Hokkaido Railway Co. (JR Hokkaido) прекратила обслуживание своей главной линии Румои. Местные жители и любители железных дорог попрощались со 115-летней местной железнодорожной линией.
Эта железнодорожная линия, открытая в ноябре 1910 года в самой северной префектуре Японии, Хоккайдо, когда-то была важной транспортной артерией для перевозки угля и сельди, но в последние годы столкнулась с падением пассажирского спроса.
В 2021 финансовом году среднее количество пассажиров на километр в день на этой линии составило всего 90 человек, по сравнению с 2245 в 1975 финансовом году.
Частичное закрытие в апреле 2023 года сократило длину линии до 14,4 километра между станцией Фукагава в городе Фукагава и станцией Исикари-Нумата в соседнем городе Нумата, и она стала самой короткой среди «основных» линий, эксплуатируемых компаниями группы Japan Railways (JR).
На памятной церемонии, состоявшейся утром 31 марта на станции Исикари-Нумата, мэр Нуматы Ёкояма Сигэру со слезами на глазах сказал: «Главная линия Румои, которая перенесла множество историй и надежд, останется в нашей памяти».
