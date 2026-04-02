Макрон назвал снижение рисков общей задачей для Франции и Японии
Токио, 1 апреля (Jiji Press). Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что снижение зависимости от отдельных стран в отношении энергоресурсов, известное как «снижение рисков», является общей задачей для Франции и Японии.
Выступая на японо-французском экономическом форуме в Токио, Макрон охарактеризовал обе страны как страны с высоким уровнем сбережений, которые, однако, недостаточно инвестировали в технологические инновации, и призвал обе страны увеличить инвестиции для укрепления экономической устойчивости.
Он подчеркнул важность укрепления двустороннего сотрудничества в таких областях, как полупроводники, искусственный интеллект, декарбонизация и оборонная промышленность, а также в сфере закупок критически важных полезных ископаемых.
Франция и Япония могут укрепить связи посредством партнёрства в области технологических инноваций и финансовых вложений, заявил Макрон.
Французский лидер также выразил признательность правительству Японии за последовательное соблюдение международного права в то время, когда глобальная нестабильность углубляется в условиях роста напряжённости на Ближнем Востоке и вторжения России в Украину.
