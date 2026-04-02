Япония и Франция укрепят сотрудничество в сфере обороны
Токио, 1 апреля (Jiji Press). Правительства Японии и Франции договорились укрепить сотрудничество в сфере обороны, разделяя мнение о неразрывной связи между безопасностью Европы и Индо-Тихоокеанского региона в условиях ухудшения глобальной обстановки в сфере безопасности.
Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу и министр обороны Коидзуми Синдзиро провели переговоры со своими французскими коллегами в Токио. «Для нас крайне важно расширить сотрудничество в дипломатии и обороне», – заявил Мотэги на встрече в формате «два плюс два».
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что развитие стратегических отношений между двумя странами является неотложной задачей.
Четыре министра приветствовали заход французских военно-морских судов в порт Японии и углубление сотрудничества в сфере обороны посредством совместных учений Сил самообороны Японии и французских вооружённых сил. Они договорились продолжить сотрудничество в космической и киберсферах.
В отношении ситуации на Ближнем Востоке четыре министра подтвердили необходимость обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и договорились продолжить консультации для скорейшего урегулирования ситуации.
