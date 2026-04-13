Министерство торговли и Министерство сельского хозяйства Японии будут сотрудничать в оказании помощи экспортёрам

Токио, 10 апреля (Jiji Press). Министерство торговли и министерство сельского хозяйства Японии заявили о создании новой рамочной программы сотрудничества, направленной на усиление поддержки расширения экспорта сельскохозяйственной, лесной, рыбной и пищевой продукции.

Правительство поставило цель увеличить экспорт такой продукции с 1,7 триллиона йен в 2025 году до 5 триллионов йен в 2030 году. Оба министерства стремятся эффективно использовать свою политику для поддержки экспортёров.

На стартовом совещании в пятницу министр торговли Акадзава Рёсэй заявил, что хочет «выйти за рамки простого предоставления информации и оказать всестороннюю поддержку предприятиям, чтобы гарантировать реальный экспорт их товаров».

Министр сельского хозяйства Судзуки Норикадзу выразил готовность к сотрудничеству, особенно в сфере производства и переработки пищевых продуктов, заявив: «Я надеюсь, что это приведёт к дальнейшему развитию усилий по повышению добавленной стоимости».

В рамках этой программы будет открыт новый веб-портал для предпринимателей, заинтересованных в экспорте товаров. Зарегистрированные фирмы будут получать информацию о субсидиях, деловых переговорах и развитии рынка.

