В новых подразделениях Сил самообороны Японии планируется развивать использование дронов

Токио, 13 апреля (Jiji Press). Сухопутные силы самообороны Японии провели мероприятие, посвящённое созданию двух новых управлений по продвижению использования дронов и другой беспилотной техники.

В своём выступлении на мероприятии министр обороны Коидзуми Синдзиро заявил, что такое оборудование обеспечивает «ключевые возможности для работы в опасных и суровых условиях, которые труднодостижимы для пилотируемых миссий».

Новые подразделения будут отвечать, соответственно, за исследования и разработки, а также за закупки и техническое обслуживание.

В штате этих офисов, насчитывающем в общей сложности 13 сотрудников, будет обеспечена возможность оперативно реагировать на новые методы ведения боевых действий в свете массового применения беспилотников в российско-украинской войне и в конфликте между американо-израильским лагерем и Ираном.

Правительство Японии планирует упомянуть о мерах по внедрению новых методов ведения боевых действий, включая использование беспилотников и искусственного интеллекта, при пересмотре трёх ключевых документов страны, касающихся безопасности, в конце этого года.

