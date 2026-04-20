Япония и ЕС провели первый диалог по вопросам оборонной промышленности

Политика Экономика

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Брюссель, 18 апреля (Jiji Press). Япония и Европейский союз провели первый диалог, направленный на укрепление сотрудничества в оборонной промышленности.

В условиях всё более напряженной глобальной обстановки в сфере безопасности Япония и ЕС стремятся к тесному сотрудничеству для укрепления цепочек поставок оборонной техники и снижения зависимости от Соединённых Штатов.

В диалоге, состоявшемся 17 апреля в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, приняли участие более 30 японских компаний и организаций, таких как Subaru Corp., Hitachi Ltd. и NEC Corp., а также 20 европейских фирм, включая французскую Thales, итальянскую Leonardo SpA и шведскую Saab.

В диалоге также приняли участие некоторые стартапы, разрабатывающие технологии двойного назначения, в поисках новых деловых возможностей.

Андриус ​​Кубилиус, комиссар Европейской комиссии по вопросам обороны и космоса, заявил, что Япония является «истинным партнёром-единомышленником» для ЕС, подчеркнув важность сотрудничества в областях обороны и экономической безопасности.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

