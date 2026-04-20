Япония и Австралия расширят сотрудничество в сфере региональной безопасности

Мельбурн, 18 апреля (Jiji Press). Министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его австралийский коллега Ричард Марлз договорились о расширении сотрудничества между своими странами и странами-единомышленниками в целях обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

На встрече в Мельбурне два министра подтвердили, что Япония и Австралия составляют ядро ​​альянса стран-единомышленников по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, и договорились расширить сотрудничество, включив в него такие страны, как Филиппины и Индия, помимо Соединённых Штатов – по-видимому, для усиления сдерживания растущей морской экспансии Китая и неоднократных ракетных запусков Северной Кореи.

Позже руководители оборонного ведомства подписали меморандум, в котором продвигался план строительства новых военных кораблей на базе модернизированных фрегатов класса «Могами» Сил самообороны Японии для поставки Королевскому военно-морскому флоту Австралии.

В соответствии с двусторонним соглашением, первый военный корабль будет поставлен в декабре 2029 года. Первые три из 11 кораблей в рамках проекта будут построены в Японии, а остальные – в Австралии.

«Мы будем совместно усиливать сдерживание для защиты свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и верховенства права, а также для предотвращения новых войн», – заявил Коидзуми на совместной пресс-конференции. «Япония и Австралия будут в полной мере расширять сотрудничество в области безопасности».

