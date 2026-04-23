Лидеры Японии и Новой Зеландии подтвердили сотрудничество по вопросам Ближнего Востока

Новости

Токио, 22 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и её новозеландский коллега Кристофер Люксон подтвердили тесное сотрудничество своих стран в усилиях по деэскалации напряжённости на Ближнем Востоке, в том числе в обеспечении безопасного судоходства через Ормузский пролив.

В ходе 15-минутного телефонного разговора оба лидера сошлись во мнении о важности обеспечения стабильных поставок энергии и основных материалов.

Такаити проинформировала Люксона о пересмотре оперативных руководящих принципов Японии в отношении трёх основных принципов передачи военной техники. Вступившие в силу 21 апреля изменения позволяют стране экспортировать летальную технику, такую ​​как истребители и эсминцы. Люксон приветствовал сообщение Такаити.

Кроме того, лидеры двух стран договорились углубить двусторонние отношения в сфере безопасности и других областях, включая сотрудничество в интересах свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

