Правительственные корабли Китая вошли в японские воды вокруг островов Сэнкаку
Наха, префектура Окинава, 27 апреля (Jiji Press). Днём 27 апреля два корабля китайской береговой охраны вторглись в японские территориальные воды возле островов Сэнкаку в Восточно-Китайском море.
Согласно данным 11-го регионального штаба Береговой охраны Японии в Нахе, столице самой южной префектуры Японии Окинавы, два судна типа «Хайдзин» вошли в японские территориальные воды примерно между 16:15 и 16:30.
Когда суда «Хайцзин» попытались приблизиться к японскому рыболовецкому судну, работавшему в этих водах, патрульные корабли береговой охраны Японии обеспечили безопасность рыболовецкого судна и призвали китайские суда покинуть этот район.
До этого китайское государственное судно вторгалось в японские воды у архипелага Сэнкаку 14 апреля.
Острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море, находящиеся под управлением Японии и входящие в состав города Исигаки на Окинаве, оспариваются Китаем, где они называются Дяоюйдао.
