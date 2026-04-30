Премьер-министр Такаити стремится углубить связи с Вьетнамом и Австралией

Новости

Токио, 28 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ в ходе своей предстоящей пятидневной поездки во Вьетнам и Австралию надеется ещё больше укрепить сотрудничество с этими двумя странами в области безопасности и экономической безопасности на фоне растущего военного и экономического давления со стороны Китая.

Ожидается, что в ходе запланированных двусторонних саммитов Такаити и лидеры Вьетнама и Австралии также обсудят напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке.

Япония и Австралия готовятся выпустить совместное заявление, в котором подчеркнут необходимость укрепления двустороннего сотрудничества в области экономической безопасности.

Такаити выедет из Японии и прибудет в Ханой, столицу Вьетнама, 1 мая. 2 мая она проведёт отдельные переговоры с То Ламом, генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама и президентом страны, и премьер-министром Ле Минь Хуном.

Японская и вьетнамская стороны могут обсудить экспорт японского вооружения после недавнего пересмотра Токио руководящих принципов реализации трёх принципов передачи оборонной техники.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

