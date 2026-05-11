Писатель Судзуки Кодзи, автор романа ужасов «Звонок», скончался в возрасте 68 лет

Токио, 9 мая (Jiji Press). Судзуки Кодзи, японский писатель, известный своими романами ужасов, среди которых знаменитый «Звонок», 8 мая скончался в больнице Токио. Ему было 68 лет.

В 1990 году он дебютировал как писатель с романом «Рай» (Ракуэн), который получил высшую награду японской премии в области фэнтези.

«Звонок», вышедший в 1991 году, был экранизирован как в Японии, так и за её пределами, и стал большим хитом. Судзуки стал считаться ведущей фигурой в японском буме фильмов ужасов.

Его произведения получили признание как в Японии, так и за рубежом. Роман «Спираль» (Расэн) был удостоен литературной премии Ёсикавы Эйдзи для начинающих писателей в Японии, а роман «Край» получил премию Ширли Джексон в США.

Среди других крупных работ писателя – «Тёмная вода», «Прогулка богов» и «Вездесущий».

