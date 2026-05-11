Япония рассмотрит вопрос о том, стоит ли называть Китай «угрозой» в ключевых документах
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 10 мая (Jiji Press). Япония рассмотрит вопрос о том, следует ли называть Китай «угрозой» в ходе предстоящей до конца года переработки трёх основных документов, касающихся безопасности.
Напряжённость между двумя азиатскими странами заметно возросла после парламентских заявлений премьер-министра Такаити Санаэ о возможной ситуации вокруг Тайваня и отношениях двух стран в ноябре прошлого года.
Ситуация ухудшится, если Япония будет использовать более жёсткие формулировки, чем в нынешней версии Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Программы наращивания обороноспособности, опубликованных в декабре 2022 года.
В правящем лагере одни придерживаются жёсткой линии, в то время как другие предпочитают более сдержанный подход, учитывая двусторонние отношения.
В предложении, представленном перед пересмотром в 2022 году, Либерально-демократическая партия заявила, что военные действия Китая следует квалифицировать как «серьёзную угрозу безопасности».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В связи с неуместным высказыванием китайского сотрудника компания NHK получила административное взыскание
- Японские чиновники критикуют высказывание о Сэнкаку в новостях NHK на китайском языке
- Документы на мексиканца, спасённого на островах Сэнкаку, переданы в прокуратуру
- Чем руководствовался Китай, направив военный корабль кяпонским территориальным водам незадолго до решения суда о Южно-Китайском море?
- Острова Сэнкаку, линия гряды Нансэй и западная часть Тихого океана: передовая линия японско-китайских отношений и путь в будущее
- Японско-китайские отношения в свете проблемы архипелага Сэнкаку: история и современность