Япония рассмотрит вопрос о том, стоит ли называть Китай «угрозой» в ключевых документах

Токио, 10 мая (Jiji Press). Япония рассмотрит вопрос о том, следует ли называть Китай «угрозой» в ходе предстоящей до конца года переработки трёх основных документов, касающихся безопасности.

Напряжённость между двумя азиатскими странами заметно возросла после парламентских заявлений премьер-министра Такаити Санаэ о возможной ситуации вокруг Тайваня и отношениях двух стран в ноябре прошлого года.

Ситуация ухудшится, если Япония будет использовать более жёсткие формулировки, чем в нынешней версии Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Программы наращивания обороноспособности, опубликованных в декабре 2022 года.

В правящем лагере одни придерживаются жёсткой линии, в то время как другие предпочитают более сдержанный подход, учитывая двусторонние отношения.

В предложении, представленном перед пересмотром в 2022 году, Либерально-демократическая партия заявила, что военные действия Китая следует квалифицировать как «серьёзную угрозу безопасности».

