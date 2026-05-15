Согласно оценкам, экономика Японии в первом квартале выросла на 1,8%

Токио, 14 мая (Jiji Press). Согласно усреднённым оценкам 10 частных аналитических центров, экономика Японии выросла на 1,8% в годовом исчислении за первые три месяца года в реальном выражении с поправкой на инфляцию, что знаменует второй квартал экономического роста подряд.

Считается, что влияние войны в Иране, начавшейся в конце февраля, в первом квартале было ограниченным, однако ожидается, что оно начнёт ощущаться во втором квартале.

Кабинет министров планирует опубликовать предварительные данные по валовому внутреннему продукту за период с января по март 19 мая.

Аналитические центры прогнозируют рост личного потребления, являющегося основным фактором внутреннего спроса, на 0,2% в квартальном исчислении, что отражает отмену временных налоговых надбавок на бензин, а также государственных субсидий на электроэнергию и городской газ.

По оценкам, капитальные затраты увеличились на 0,2%, а инвестиции в жилищное строительство, как ожидается, вырастут на 0,8%.

