Премьер-министр Такаити планирует посетить Великобританию и Италию перед июньским саммитом G7

Токио, 14 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ планирует посетить Великобританию и Италию в преддверии саммита «Большой семёрки» во Франции в июне, сообщили правительственные источники.

Это будет первый визит Такаити в Европу с момента вступления в должность в прошлом году. Ожидается, что она встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в их странах.

Ожидается, что Такаити и два европейских лидера обсудят, как урегулировать ситуацию с Ираном и президентом США Дональдом Трампом, а также подтвердят свою приверженность ускорению совместной разработки истребителя нового поколения и укреплению цепочек поставок критически важных полезных ископаемых.

В январе Мелони и Стармер посетили Японию и встретились с Такаити. Мелони предложила Такаити посетить Италию. Стармер выразил намерение пригласить Такаити в Чекерс, загородную резиденцию британского премьер-министра недалеко от Лондона.

Саммит G7 запланирован на 15-17 июня в Эвиане, на востоке Франции.

