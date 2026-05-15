Премьер-министр Такаити планирует посетить Великобританию и Италию перед июньским саммитом G7
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 14 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ планирует посетить Великобританию и Италию в преддверии саммита «Большой семёрки» во Франции в июне, сообщили правительственные источники.
Это будет первый визит Такаити в Европу с момента вступления в должность в прошлом году. Ожидается, что она встретится с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в их странах.
Ожидается, что Такаити и два европейских лидера обсудят, как урегулировать ситуацию с Ираном и президентом США Дональдом Трампом, а также подтвердят свою приверженность ускорению совместной разработки истребителя нового поколения и укреплению цепочек поставок критически важных полезных ископаемых.
В январе Мелони и Стармер посетили Японию и встретились с Такаити. Мелони предложила Такаити посетить Италию. Стармер выразил намерение пригласить Такаити в Чекерс, загородную резиденцию британского премьер-министра недалеко от Лондона.
Саммит G7 запланирован на 15-17 июня в Эвиане, на востоке Франции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]