ИНТЕРВЬЮ: Президент Филиппин Маркос обеспокоен возможным тайваньским кризисом

Новости

Манила, 18 мая (Jiji Press). Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в интервью СМИ, включая Jiji Press, выразил обеспокоенность по поводу возможного участия своей страны в конфликте вокруг Тайваня.

«Я думаю, в случае Японии речь скорее идет о выборе, участвовать ли в ситуации, если возникнет непредвиденная ситуация вокруг Тайваня», – сказал Маркос.

«На Филиппинах у нас нет выбора (не вмешиваться), потому что Тайвань находится очень близко к Филиппинам, и у нас почти 200 000 граждан Филиппин живут и работают на Тайване», – сказал он, добавив, что его страна просит Тайвань искать мирное решение проблемы, возникшей на границе материкового Китая.

Интервью состоялось во дворце Малаканьянг в Маниле в преддверии визита президента в Японию на следующей неделе, где он встретится с премьер-министром Японии Такаити Санаэ и примет участие в других мероприятиях.

Маркос заявил, что Филиппины «с самого начала придерживались политики одного Китая» и «будут продолжать её придерживаться». Он также добавил, что Филиппины не будут вмешиваться в тайваньский вопрос.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме