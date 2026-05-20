Трамп приобрёл акции американского подразделения японской сети ресторанов Kura Sushi
Вашингтон, 19 мая (Jiji Press). Стало известно, что президент США Дональд Трамп приобрёл акции компании Kura Sushi USA Inc., подразделения японской сети ресторанов суси с конвейерной подачей, на сумму от 1 до 5 миллионов долларов.
Информация о его сделках с акциями была обнародована Управлением по этике государственных органов США.
Приобретение акций действующим президентом было приостановлено из-за опасений по поводу конфликта интересов.
Было установлено, что в период с января по март Трамп совершил около 3700 операций с ценными бумагами.
Помимо акций компании Kura Sushi USA, которая вышла на американскую фондовую биржу Nasdaq в августе 2019 года, Трамп приобрёл акции таких американских технологических гигантов, как Nvidia Corp., Oracle Corp., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc.
