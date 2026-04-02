Формы для рисовых лепёшек онигири и коврики для сворачивания роллов: утварь, которая поможет легко и быстро приготовить вкусные японские блюда

Десять предметов кухонной утвари в токийском «кухонном квартале» Каппабаси

В магазине «Иидая», расположенном в «кухонном квартале» Каппабаси (район Тайто, Токио), мы познакомились с некоторыми популярными среди туристов японскими кухонными принадлежностями. В связи с бумом онигири и суси-роллов сейчас наблюдается высокий спрос на формы для онигири и коврики для заворачивания ингредиентов в рис.

Форму просто заполняют без трамбовки

Онигири становятся всё более популярным за рубежом блюдом. Изначально эти лепёшки из сваренного клейкого риса готовили вручную, но нередко для повышения эффективности и гигиены сейчас используются формы. Иидая говорит, что иностранцы, открывающие магазины онигири за рубежом, иногда закупают их оптом.

Чтобы использовать форму для онигири, просто наполните её тёплым рисом, сделайте углубление, добавьте начинку, а затем закройте её рисом. После этого выньте, посыпьте солью и заверните в водоросли нори. При помощи формы любой человек может легко приготовить красивые треугольные онигири.



Сотрудник «Иидая» представляет секцию форм для онигири и ковриков для сворачивания роллов

По всей видимости, многих иностранных туристов интересует особая японская культура приготовления кярабэн, то есть упакованных обедов (бэнто) в виде различных персонажей, животных и т. п. Популярны также специальные фигурные резаки для вырезания нори в форме животных, чтобы потом использовать для декорирования блюд.



Формы для приготовления онигири в форме животных

Коврик для заворачивания – незаменимый инструмент для приготовления роллов

Норимаки, то есть роллы из риса и других ингредиентов, завёрнутых в листы нори, также популярны во всём мире, и многие иностранцы хотят купить макису, то есть коврик для сворачивания роллов. С помощью этого инструмента можно приготовить разнообразные роллы с нори произвольной толщины. Су в названии инструмента означает сударэ, то есть занавеску из полосок расщеплённого бамбука, соединённых нитью. Этим ковриком также можно придавать форму рулетам из омлета и отжимать влагу из тёртой редьки дайкон и варёного шпината.



Аккуратно сплетённые бамбуковые полоски коврика макису



Сначала на коврик кладут лист нори, затем рис и остальные ингредиенты, после чего аккуратно сворачивают коврик (PIXTA)

Десять кухонных товаров, популярных среди иностранных туристов

Тёрки Ступки и пестики Формы для онигири и коврики для сворачивания суси Мелкие предметы с лезвиями (овощечистки, слайсеры и т. д.) Железные чайники и ситечки для чая Керамические кастрюли донабэ и металлические юкихира набэ Сковородки Сковородки для омлета и палочки для еды Разделочные доски Дозаторы соевого соуса и мешалки для мисо

Материал и текст: редакция Nippon.com.

Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)

Фотография к заголовку: Форма для онигири и коврик для сворачивания роллов

