Разнообразие кухонных тёрок для продуктов – дайкон становится воздушным, а васаби – нежным

Десять предметов кухонной утвари в токийском «кухонном квартале» Каппабаси

В магазине «Иидая», расположенном в «кухонном квартале» Каппабаси (район Тайто, Токио), мы познакомились с некоторыми популярными среди туристов японскими кухонными принадлежностями. Одной из популярных среди иностранных туристов категорий утвари являются тёрки для продуктов. В чём причина популярности японских тёрок?

Глава компании перепробовал 300 разных видов тёрок

Кухонная тёрка – это категория кухонной утвари, использующаяся для измельчения продуктов путём натирания на плоской, обычно перфорированной поверхности с рядом острых выступов. Они могут быть металлическими или пластиковыми, но их объединяет то, что при надавливании и натирании продуктов они измельчают волокна, облегчая их употребление в пищу и помогая раскрыть вкус ингредиентов. Типичный продукт, для приготовления которого в Японии используют терку, – редька дайкон.



Натирание редьки дайкон (PIXTA)

Иида Юта, президент компании «Иидая» в шестом поколении, воспринимает тёрки с особым чувством – именно они помогли ему вывести магазин из кризиса, когда он был на грани закрытия. После того, как он протестировал более 300 различных тёрок в ответ на запросы покупателей, он нашёл продукт, который делает «самый воздушный дайкон ороси – тёртый дайкон». Такие тёрки делают в городе Сандзё, префектура Ниигата, известном своими металлообрабатывающими предприятиями. С тех пор эта тёрка стала самой популярной.



Режущие кромки, позволяющие получить воздушный тёртый дайкон



Натирание дайкона на бамбуковой тёрке, наоборот, предотвращает его излишнее размягчение и придаёт ему хрустящую текстуру. Такой дайкон хорошо подходит к жаркому с мясом мидзорэ набэ, гамбургерам в японском стиле и караагэ, жареной в кляре курице

Зачем иностранные туристы покупают тёрки?

Японцы чаще всего пользуются тёркой, наверное, для натирания дайкона, тогда как зарубежные туристы покупают их скорее для натирания сыра, имбиря и лимонной цедры. Самая продаваемая маленькая тёрка, подходящая для этих целей, – это оригинальный продукт, от и до, вплоть до заточки лезвий, изготовленный в Японии. Иида говорит, что японские тёрки позволяют натирать продукты, не прикладывая больших усилий, и иностранцев удивляет то, что к ним обычно прилагается лоток для конечного продукта – возможно, это особая японская инновация.



В разделе тёрок представлено около 250 различных видов этих приспособлений

С ростом популярности суси во всём мире, стали востребованы также тёрки для японского хрена васаби. Традиционные тёрки, изготовленные из кожи акулы или ската, так и называются, самэгава ороси, «тёрки из акульей кожи», и по общему мнению натёртый ими васаби имеет кремообразную равномерную текстуру. Если вы любите васаби, вам обязательно стоит попробовать воспользоваться такой тёркой.



Тёрка из акульей кожи для васаби

Десять кухонных товаров, популярных среди иностранных туристов

Тёрки Ступки и пестики Формы для онигири и коврики для сворачивания суси Мелкие предметы с лезвиями (овощечистки, слайсеры и т. д.) Железные чайники и ситечки для чая Керамические кастрюли донабэ и металлические юкихира набэ Сковородки Сковородки для омлета и палочки для еды Разделочные доски Дозаторы соевого соуса и мешалки для мисо

Материал и текст: редакция Nippon.com.

Фотографии: Номура Кадзуюки (если не указано иное)

Фотография к заголовку: Три вида тёрок в магазине «Иидая»

