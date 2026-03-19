Японская кухонная утварь в токийском «кухонном квартале» Каппабаси: познавательная экскурсия по магазину «Иидая»

Десять предметов кухонной утвари в токийском «кухонном квартале» Каппабаси

В последние годы всё больше иностранных туристов посещает «кухонный квартал» Каппабаси в Токио. Мы поговорили о привлекательности японской кухонной утвари с президентом «Иидая», одного из самых популярных и старых магазинов.

Популярность японской утвари «кухонного квартала» среди иностранных туристов

«Кухонный квартал» Каппабаси расположен между Асакусой и Уэно, двумя самыми популярными туристическими районами Токио. Здесь по обеим сторонам главной улицы длиной 900 метров расположены почти 170 специализированных магазинов, связанных с приготовлением еды. Магазин «Иидая», расположенный на углу примерно на середине улицы, специализируется на кухонной утвари, он был основан в 1921 году.

Президент компании в шестом поколении, Иида Юта, придерживается совершенно нетрадиционного подхода к дизайну магазинов. Он активно посещает выставки и ярмарки, тестирует новые товары, и, представив себе «счастливые лица своих покупателей», тут же принимает решение об их покупке. В магазине на стеллажах от потолка до пола представлено более 8500 видов кухонных принадлежностей. Например, только тёрок насчитывается 250 видов, но он считает, что «этого пока недостаточно».



Отдел тёрок. На жёлтых рекламных стендах поясняются особенности каждого продукта

Сотрудники внимательно прислушиваются к просьбам клиентов, которые могут выражать желание приобрести какой-то специфический товар, и даже самые необычные запросы записывают в предоставляемые блокноты. Товары, приобретённые на основе запросов клиентов, непременно будут продаваться. Главная цель – предоставить людям нужное, и для этого магазин расширяет свой ассортимент. Если товара нет на рынке, магазин обращается к производителям за сотрудничеством и разрабатывает его самостоятельно. Оригинальные товары, созданные на основе идей пользователей, стали визитной карточкой магазина.

Сейчас Каппабаси, где находится «Иидая», привлекает множество иностранных туристов. По словам президента Ииды, раньше это был квартал исключительно для профессионалов. Около 15 лет назад СМИ освещали его как «мекка кухонной утвари», и сюда стали приезжать обычные люди, в том числе домохозяйки, любящие готовить. Однако иностранные туристы всё ещё заходили нечасто.

Иида говорит, что ещё десять лет назад он оформлял беспошлинную продажу для иностранцев примерно раз в год. В то время большинство покупателей были из близких стран и территорий, таких как Китай, Корея и Тайвань. Было время, когда популярностью у туристов пользовались имитации еды, которые рестораны выставляют в витринах. Сейчас растут продажи у магазинов посуды, утвари для кондитерских изделий, кухонных ножей, и весь квартал стал туристическим центром. «Чувствуется, что после пандемии COVID-19 количество посетителей Японии резко возросло. Многие приезжают из западных стран, таких как Франция, Испания и США, а также из Австралии и Бразилии. В последние годы также увеличилось количество посетителей из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии».



Иида в лаборатории кухонной утвари

Японская кухонная утварь: специализация и качество

Многие заходят в этот магазин в ходе осмотра достопримечательностей в Асакусе, но в последние несколько лет наблюдается явный рост числа таких покупателей, которые приходят купить конкретные товары, указывая их название. В магазине можно фотографировать. Иностранные туристы в соцсетях распространяют фотографии полок, заставленных товарами, и делятся впечатлениями от покупок. Некоторые из этих людей являются «инфлюэнсерами», и после просмотра их записей подписчики посещают магазин. «Социальные сети сейчас имеют огромное влияние. Люди иногда спрашивают меня, есть ли у них разделочная доска, которая появлялась в опредеённой сцене, после просмотра за рубежом японского фильма или сериала. Удивительно, насколько хорошо люди осведомлены».

Однако за рубежом наверное, можно найти похожие кухонные приспособления, даже предназначенные для блюд японской кухни. У многих, вероятно, подобные предметы уже есть. Зачем покупать их в Японии?

Иида объясняет: «Одна из причин – преимущество товаров c маркировкой «Сделано в Японии». Это долговечная и качественная продукция».

Ещё одна привлекательная особенность – широкий ассортимент товаров. Когда покупатели в «Иидая» узнают, сколько в Японии существует разновидностей одного и того же кухонного инструмента, это вызывает удивление и восторг.



Иида заказывает десятки различных тёрок для сравнения разной продукции



Половники, объем которых варьируется от 1 до 2000 миллилитров, являются оригинальной разработкой компании «Иидая». Компания регулярно получает заказы из разных стран мира

В ходе своих исследований кухонной утвари и поездок за границу Иида обнаружил, что в Европе и США пользователь, как правило, адаптируется к инструменту, даже если им неудобно пользоваться. С другой стороны, в Японии, по его словам, «инструмент приближают к пользователю». Например, делают его таким, чтобы его могли легко держать в руке даже людям с маленькими ладонями, или чтобы им могли пользоваться и левши. Производство гибко реагирует на потребности меньших групп населения и вносит улучшения, проявляя изобретательность.

Иида говорит, что утварь настолько разнообразна потому, что она создаётся с учётом потребностей пользователя, с целью сделать её удобнее в использовании. Играет свою роль и обилие производителей. Он думает, что характерное для Японии внимание к деталям при «изготовлении вещей» (монодзукури) обеспечило популярность японской продукции за рубежом.

Кухонные принадлежности можно купить где угодно – в 100-йеновых магазинах, в магазинах «всё для дома», в универмагах. Именно поэтому «Иидая» стремится не просто продавать такие товары, а обеспечить наиболее широкий ассортимент продукции, отвечающей специфическим потребностям. Иида очень рад видеть счастливые лица покупателей, которые в его магазине нашли именно то, что так искали.

Десять кухонных товаров, популярных среди иностранных туристов

Тёрки Ступки и пестики Формы для онигири и коврики для сворачивания суси Мелкие предметы с лезвиями (овощечистки, слайсеры и т. д.) Железные чайники и ситечки для чая Керамические кастрюли донабэ и металлические юкихира набэ Сковородки Сковородки для омлета и палочки для еды Разделочные доски Дозаторы соевого соуса и мешалки для мисо

Материал и текст: редакция Nippon.com.

Фотографии: Номура Кадзуюки

Фотография к заголовку: Иида Юта, глава компании в шестом поколении, перед магазином «Иидая»

Статьи по теме